Învestirea lui Donald Trump, "o oportunitate enormă și pentru România". Adrian Zuckerman arată ce se va întâmpla cu "Axa Răului"

Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, spune că "noua epocă" care începe odată cu învestirea lui Donald Trump va fi bună nu doar pentru SUA, ci și pentru restul lumii, iar "America nu o să părăsească Europa".

"Președintele Trump a spus că acum începe o eră numită "The Golden Age". Această epocă, în opinia mea, va fi bună nu doar pentru America, ci o să fie bună pentru toată lumea. El a spus public, ieri, că are de gând să oprească războiul din Ucraina, are de gând să rezolve problemele din Orientul Mijlociu, din America de Sud, din Africa și să aducă înapoi prosperitatea. Și cum se spune în engleză, este "common sense" (e de bun simț, n.r.) că nu numai pentru America, ci pentru toată lumea. Și, în opinia mea, asta poate să fie o oportunitate enormă și pentru România, nu numai pentru America", a spus Adrian Zuckerman pentru Antena 3 CNN.

Adrian Zuckerman: America nu o să părăsească Europa

Adrian Zuckerman a fost întrebat și în legătură cu scepticismul unor lideri din UE privind Administrația Trump, în contextul în care și președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus zilele trecute că trebuie să ne pregătim pentru situația în care Statele Unite ale Americii își vor retrage navele de război din Mediterană și își vor muta avioanele din Atlantic în Pacific.

"Eu l-am auzit pe președintele Macron vorbind ultimii câțiva ani. El n-are dreptate de data asta, la fel cum nu a avut dreptate în ultimii câțiva ani. Așa că ce spune președintele Macron nu trebuie luat în serios. Președintele Trump o să fie sigur că securitatea națională americană e pe primul loc. Dar, în același timp, securitatea globală o să fie pe primul loc. De asemenea, președintele Trump a spus că s-au încheiat zilele când China poate să fie agresivă. Vor să fie luate măsuri împotriva Chinei și în același timp or să fie luate măsuri împotriva Rusiei, împotriva Iranului și împotriva tuturor țărilor care amenință democrația și țările libere din lume. Așa că domnul Macron nu are dreptate și America nu o să părăsească Europa, nu o să părăsească niciun aliat pe care îl are în lume", a mai spus Adrian Zuckerman.

România, sprijinită de SUA pentru a avea alegeri libere

"Pentru România, Statele Unite reprezintă cel mai important partener strategic. Știm foarte bine cu toții ce s-a întâmplat în România cu alegerile. Credeți că noua administrație Trump va privi cu atenție mai mare celelalte alegeri care vor fi în luna mai în țara noastră?", l-a întrebat jurnalistul Sergiu Cora pe fostul ambasador al Statelor Unite în România

"Administrația Trump, cum am spus deja, va fi interesată să ajute prosperitatea globală și să fie sigură că țările democratice au alegeri democratice, fără interferență de la chinezi, fără interferență de la ruși. Va ajuta și va sprijini aceste țări democratice să fie sigure că viitoarele alegeri or să fie alegeri libere, fără interferență din partea acestor țări, pe care eu le numesc "Axa răului", și care sunt China, Rusia și Iran. Și zilele când ei pot să facă rău în țări democratice s-au terminat", a declarat Adrian Zuckerman.

