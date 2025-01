Hotel dintr-o stațiune de schi populară, cuprins de flăcări. Cel puțin 66 de persoane au murit - FOTO / VIDEO

Cel puțin 66 de persoane au murit într-un incendiu care a cuprins un hotel popular dintr-o stațiune de schi din Turcia, forțând unii oameni să sară pe geamuri.

Incendiul a izbucnit la Hotelul Grand Kartal, cu 12 etaje, la ora locală 03:27, în timpul unei perioade aglomerate de vacanță, când 234 de persoane erau cazate acolo.

Un bilanț inițial de 10 morți a fost majorat semnificativ în orele care au urmat incendiului de către Ministerul de Interne al Turciei. Cel puțin două persoane au murit încercând să sară pentru a se salva.

A fost nevoie de 12 ore pentru ca incendiul să fie stins. Patru persoane au fost arestate, inclusiv proprietarul, a declarat Ministerul turc al Justiției.

A devastating fire at a hotel in Turkey leaves at least 10 dead, with people jumping out of windows in panic



The tragedy occurred at the popular Kartalkaya ski resort in Bolu, Turkey. The fire broke out in the hotel's restaurant.



Reports confirm 10 fatalities, two of whom died… pic.twitter.com/L3SiPKlQjZ