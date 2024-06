”Gardienii Revoluției”, pe lista Canadei cu organizații teroriste. Lista cuprinde aproape 80 de entități

Canada a anunțat că a înscris ”Gardienii Revoluței”, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, pe lista sa cu organizații teroriste, relatează AFP și Reuters, scrie Agerpres.

”Guvernul nostru a luat decizia de a înscrie Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista entităților teroriste, conform codului penal”, a declarat Dominic LeBlanc, ministrul securității publice.

Astfel, Canada consideră că Iranul ”a dat dovadă de dispreț față de drepturile omului” și a demonstrat ”o dorință de a destabiliza ordinea internațională”, a mai spus LeBlanc.

Minister Dominic LeBlanc announces that Canada will list Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist group. "This action sends a strong message that Canada will use all of the tools at its disposal to combat the terrorist entity of the IRGC," says LeBlanc.

