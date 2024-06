Franţa: Dizolvarea Adunării, decizia "cea mai gravă, dar cea mai responsabilă", afirmă Macron

"Nu ne putem teme de popor într-o democraţie", a adăugat el, îndemnându-i: "Nu vă fie frică", "mergeţi la vot şi alegeţi-vă viitorul".



La nouă zile după anunţul neaşteptat al dizolvării parlamentului, Emmanuel Macron a venit la comemorarea a 84 de ani de la apelul din 18 iunie 1940, lansat de la Londra de generalul de Gaulle pentru a rezista ocupantului nazist.



"Există o majoritate tăcută care, ca şi dumneavoastră, nu vrea să fie dezordine", a dat asigurări şeful statului, în timp ce tabăra sa este creditată cu poziţia a treia în primul tur al alegerilor legislative, pe 30 iunie, cu mult în urma extremei drepte din Rassemblement national (RN) şi alianţei Noul Front Popular (NFP) formată de stânga.



"Fără dizolvare, ar fi fost un +dezastru+", a insistat şeful statului, preluând un termen folosit de Charles de Gaulle, dar în timpul manifestaţiilor din 1968 din Franţa.



Lucru rar, preşedintele francez s-a dedat la confidenţe: "m-a durut pe 9 iunie", în seara alegerilor europene. "Am o mulţime de defecte, de lucruri pe care nu le-am făcut bine", a adăugat el puţin mai târziu.



Dar "nu ne putem teme de popor într-o democraţie", "am cunoscut haosul" în timpul crizei Vestelor galbene, "alegerile nu sunt haos, sunt democraţie", a repetat Emmanuel Macron.



O aluzie la mişcarea socială a "Vestelor galbene", de la sfârşitul lui 2018-începutul lui 2019, a cărei furie era îndreptată împotriva politicilor preşedintelui ales pentru prima dată cu un an mai devreme.

