Explozie la Moscova! Șeful trupelor ruse de apărare chimică și biologică a murit / Foto - Video

O explozie a avut loc la Moscova în dimineața zilei de marți, 17 decembrie, transmite RIA Novosti, care citeză serviciile de urgență. Comitetul de anchetă al Federației Ruse a indicat faptul că doi bărbați au murit în urma incidentului.

Comitetul de Anchetă al Federației Ruse a confirmat faptul că, în urma unei explozii la Moscova, șeful trupelor de apărare radiațională, chimică și biologică ale Forțelor Armate Ruse, generalul Igor Kirillov, dar și asistentul său au murit.



Fotografii postate pe Telegram și pe alte rețele sociale arată uşa sfărâmată a unei clădiri înconjurată de moloz şi două corpuri neînsufleţite pe zăpada însângerată, notează Reuters.

Video

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj