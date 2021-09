Deak Gyorgy, directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, la interviurile DC NEWS

Emisiunea va fi difuzată sâmbătă, 4 septembrie 2021, de la ora 12:00, pe DC NEWS, DC NEWS TV, şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale celor două site-uri.

Gyorgy Deak este director general al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Mediului – INCDPM, având preocupări profesionale legate de activitățile de cercetare din domeniul sării geme, experimentările în laborator și la scară industrială, simulările numerice ale fenomenelor geomecanice.

Este autor al metodei DKRControl, de calcul de stabilitate și prognoza în minerit. Gyorgy Deak a coordonat și participat la numeroase proiecte din cadrul PNCDI, Programele RELANSIN, MENER, CEEX, NUCLEU, are șapte brevete de invenții, numeroase lucrări științifice elaborate și publicate și este autorul a șase cărți. Este membru al Societatea de Inginerie Asistată de Calculator, Internațional Association for Computer Methods and Advances în Geo-mechanics, precum și inițiator și membru fondator al platformei științifico-tehnice ECOMINING, scrie date-cdi.ro.

Gyorgy Deak este absolvent al Universității Tehnice din Petroșani și doctor în științe inginerești din 2003.