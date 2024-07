Cea mai mare eșuare în masă a mamiferelor din istoria Statelor Unite - FOTO / VIDEO

Eșuarea a peste 140 de delfini în largul peninsulei Cape Cod luna trecută a fost confirmată ca fiind cea mai mare eșuare în masă a mamiferelor din istoria Statelor Unite, spun salvatorii de animale.

O revizuire finală a datelor și a imaginilor aeriene ale eșuării în masă de lângă Wellfleet, Massachusetts, care ar fi început la 28 iunie, a arătat că au fost implicați 146 de delfini, a anunțat joi Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor.

Orașul Wellfleet este situat pe brațul nord-estic al peninsulei Cape Cod. Delfinii au fost găsiți eșuați în câmpiile noroioase puțin adânci din Wellfleet, într-o zonă numită ”Gut”.

„Credem că 102 au supraviețuit evenimentului de mai multe zile, ceea ce reprezintă (n.r. aproximativ) o rată de supraviețuire de 70%”, potrivit lui Stacey Hedman, director de comunicare al organizației non-profit globale pentru protecția și conservarea animalelor, care salvează, reabilitează și eliberează animale.

Șapte dintre delfini au fost eutanasiați, iar 37 au murit natural, potrivit lui Hedman.

Delfinii, balenele sau marsuinii sunt considerați eșuați ”atunci când sunt găsiți morți, fie pe plajă, fie plutind în apă, fie vii pe plajă și incapabili să se întoarcă în apă”, precizează Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA.

„Această salvare a avut multe provocări din cauza numărului de delfini, a dimensiunii mari a multora dintre animale, a cât de răspândite erau pe o suprafață mare, a condițiilor dificile de noroi și a locațiilor complicate din care am putut ajunge la ele”, a declarat Misty Niemeyer, coordonator al eșuării pentru organizație, într-o declarație făcută luna trecută.

Organizația a declarat că evenimentul de eșuare în masă a fost ”considerat închis” pe 8 iulie, dată la care peste 100 de delfini au fost readuși în ape mai adânci. Etichetele de urmărire prin satelit atașate delfinilor au arătat că aceștia înotau la o distanță sigură în larg, potrivit lui Hedman.

Captură de ecran / Foto: X philip_ciwf

„Am primit rapoarte de la navele de observare a balenelor care au văzut unii dintre delfini - identificați cu marcaje temporare - înotând acum printre alte grupuri de sute de alți delfini care nu făcuseră parte din eșuare - o imagine fericită!”, a declarat Hedman, conform CNN.

Deși două evenimente anterioare din Hawaii și Florida Keys arată specii de delfini care se învârt în cerc în ape puțin adânci, cel mai recent eveniment marchează cel mai mare număr de delfini eșuați într-un singur eveniment de eșuare, potrivit organizației.

Conform organizației, de-a lungul celor 12 mile de țărm din Cape Cod au eșuat mai mulți delfini decât în orice alt loc din lume.

Imagini care vă pot afecta emoțional!

