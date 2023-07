BANCUL ZILEI: Mesaje între soți...

„Draga mea soție, o să înțelegi că acum, când tu ai 54 de ani, eu am anumite nevoi pe care tu nu mi le mai poți satisface.

Acum sunt foarte fericit alături de tine, te consider o soție minunată și, sincer, sper că nu te vei simți rănită sau jignită când vei afla că în momentul în care tu primești acest mesaj, eu sunt în timpul unei partide de amor in hotelul în care am luat ultima cină cu Nicole, secretara mea, care are 18 ani. Totuși, voi ajunge acasă înainte de miezul nopții.”

Când se întoarce tipul acasă, gasește pe masa din sufragerie un biletel în care scria:

„Dragul meu, am primit mesajul tău și nu pot decât să-ți multumesc că m-ai anunțat. Profit de această ocazie să-ți reamintesc că și tu ai tot 54 de ani. În același timp, te anunț ca atunci când vei citi acest mesaj, eu voi fi în mijlocul unei partide de amor în hotelul în care ne-am petrecut luna de miere cu Marius, profesorul meu de tenis, care la fel ca și secretara ta, are tot 18 ani.

Și cum, pe lângă faptul ca ești un om de afaceri de succes ești și licențiat în matematică, vei întelege cu ușurință că ne aflăm în aceleași împrejurări, dar cu o mica diferență: 18 intra de mai multe ori în 54 decăt 54 în 18. Deci nu mă aștepta în această seară, mă voi întoarce măine, pe la prânz.

Te sărută soția ta, care te întelege cu adevărat.

