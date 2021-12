BANCUL ZILEI: La poarta Raiului

- Ia zi, tu cum ai murit?

- Păi mi-am cumpărat o mașină scumpă, am mers pe autostrada spre Milano cu 340 km/h, n-am putut sa iau o curbă, am intrat în parapet si am murit pe loc.

- Bine, poți să intri.

Al doilea, un german:

- Tu cum ai murit?

- Mi-am luat o mașină scumpă, am mers pe autostrada, o cisterna a pus frână brusc în fața mea, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc...

- Bine, poți intra si tu.

Al treilea, un român:

- Tu ce ai mai pățit?

- Mi-am luat o mașină scumpă și am murit de foame!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News