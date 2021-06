BANCUL ZILE: Corespondența între o femeie și un avocat

Mult stimate domnule avocat!

Acesta este cazul meu:

Dimineață la 08:30h am plecat la servici cu mașina ca de obicei, lăsându-l pe soțul meu în pat uitându- se la televizor.

Am mers circa un kilometru și motorul s-a oprit brusc, fără a mai să porni de loc. M-am întors acasă pe jos ca să-i cer ajutor soțului meu. Când intru in dormitor, stupoare, soțul meu în pat cu fiica vecinei. Imi mărturisește că au această relație de 6 luni. Eu am 35 de ani, soțul 37 iar fata 23. Suntem căsătoriți de 12 ani.

Ce pot să fac? Ce proces trebuie să inițiez? Aștept răspunsul dumneavoastră.

Mulțumesc. Patricia.

Răspuns:

Stimată doamnă Patricia.

Când motorul unei mașini se oprește fără motiv poate fi din mai multe cauze.

Prima dată verificați dacă nu s-a terminat benzina. Poate filtrul de combustibil să fie înfundat sau injecția electronică să nu mai funcționeze. Dacă niciuna nu rezolvă problema atunci cu siguranță s-a stricat pompa de benzină.

Persoană ideală pentru rezolvarea acestei situații este un mecanic.

Dumneavoastră în nici un caz, sub nici o formă nu trebuia sa vă întoarceți acasă să cereți ajutorul soțului.

El nu este mecanic!

Așa că asumați-vă greșeala!

Sperăm că v-am fost de ajutor.