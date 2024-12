Atac armat la redeschiderea unui spital din Haiti, cu cel puțin trei morți. Măsurile luate de guvern

Haiti l-a numit joi pe ministrul securității naționale în funcția de ministru interimar al sănătății, a anunțat Monitorul Oficial, la două zile după ce bărbați înarmați au deschis focul asupra unui eveniment de redeschidere a spitalului organizat de fostul ministru al sănătății, provocând moartea a trei persoane, între care și doi jurnaliști, relatează Reuters.

Ministerul invitase jurnaliștii să participe la eveniment la ora locală 8 a.m. Ministrul anterior, Duckenson Lorthe Blema, care a fost instalat în funcție în luna noiembrie, încă nu sosise când au început focurile de armă, în jurul orei 11 a.m., ora locală.

În urma acestui atac cel puțin trei persoane au fost ucise și altele au fost rănite a declarat pentru Reuters un martor la atac.

Gang members in Haiti have opened fire on the capital's largest public hospital, killing a police officer and two journalists who were covering the reopening of the facility. pic.twitter.com/4cV3cisOIP