Alfred Bulai: Am fost un teribilist. Ne-au respins textul de brigadă, am făcut contestaţie la CC. Prodecanul a mers cu mine până şi la baie pentru că aflase Securitatea

Cei doi au făcut, în stilul caracteristic, haz de "necazul" vremurilor de dinainte de '90, necaz care venea la pachet cu tot ce a impus şi controlat fostul regim, inclusiv cenzura textelor care aveau să devină publice şi nu numai. Tot ce nu corespundea "liniei partidului" nu trebuia să vadă lumina tiparului, nu trebuia să se audă la radio, la televiziune, pe scene de spectacol, în conferinţe sau la teatre. Regimul a acordat o atenţie deosebită scriitorilor, filozofilor, ziariştilor dar şi studenţilor care, prin definiţie, sunt meniţi să se opună abuzurilor statului.

Bulai a rememorat cu umor peripeţiile prin care a trecut atunci când grupa lui de brigadă s-a calificat pentru Gală cu un număr artistic...cu alt text.

"Noi am fost o grupă atipică. Brigăzile studenţeşti erau ca stand-up-ul de azi. Aveam un sketch despre omul multilateral dezvoltat, temă din programa Partidului Comunist, ceva deosebit, cam cum ar fi azi cu anticorupţia. Am luat locul I la faza pe universitate. A venit prorectorul la noi la sfârşit, roşu la faţă, ne-a întrebat dacă suntem gata cu bagajele. Eram convins că ne arestează pe toţi, inclusiv pe el. Ne-au băgat în Gală, da ne-am calificat cu alt text, aşa am fost informaţi - "V-aţi calificat dar cu alt text!" Au făcut previzionate şi ni l-au respins. Eu, nebun de felul meu, am făcut contestaţie la Comitetul Central al UTC. Am făcut urât de tot, i-am făcut pe ei anticomunişti. A fost o întreagă nebunie. Bineînţeles că nu ne-au lăsat. Am petrecut atunci cea mai frumoasă după-amiază din viaţa mea. Securitatea aflase instantaneu, îţi dai seama! Prodecanul a stat cu mine toată ziua. Am mers şi la baie împreună. Mi-a zis ceva ce mi-a rămas în minte: "Băiat, uite care-i problema! Pe voi n-o să vă lase niciodată. Pe ceilalţi îi mai lasă pentru că nu spun nimic nou, că nu-i lumină, că nu-i caşcaval, dar pe voi n-o să vă lase, să-ţi intre în cap!" Omul avea mare dreptate. A fost o experienţă extraordinară. După aceea am început să mergem cu grupul satiric prin unităţi militare. eram debili mintal. Nu eram sănătoşi la cap. Teribilismul vârstei! Nu luptam împotriva regimului, pur şi simplu ne plăcea" a mărturisit Bulai.

