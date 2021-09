Invitatul acestei ediții este profesorul Răzvan Munteanu, expert în relații internaționale și președintele think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA).

Emisiunea „Pe Plan Extern” e difuzată săptămânal, în ziua de vineri, începând cu ora 11:00.

În cadrul acestei ediții expertul Răzvan Munteanu va discuta despre alegerile legislative din Duma de Stat rusă, alegeri care au avut loc în intervalul 17-19 septembrie.

Alegerile s-au desfășurat fără opoziție reală, aceasta fiind scoasă în afara legii de către Kremlin, fără observatori internaționali și fără presă liberă.

În tot acest climat partidul prezidențial al lui Vladimir Putin a câștigat, reușind să obțină aproximativ 49% din voturi și va trece peste 50% după redistribuire. Rusia Unită a fost urmată de Partidul Comunist care aproape și-a dublat scorul din 2016 și a obținut aproximativ 19%, de Partidul Democrat Liberal condus de Vladimir Jirinovski cu aproximativ 7%, procent aproximativ obținut și de social-democrații Rusiei Juste. Cu 5% a trecut la limită pragul și partidul „Oamenii Noi”, partid apropiat Kremlinului.

În emisiunea se va discuta despre noua arhitectură a Dumei care va controla cadrul legislativ prin care mandatele actualului președinte Vladimir Putin vor fi resetate pentru a îi putea permite să candideze pentru încă două mandate, astfel încât să rămână la putere până în 2036. Într-un asemenea scenariu, Vladimir Putin îl va depăși ca longevitate pe Iosif Vissarionovici Stalin.

Va fi discutată și campania electorală în Rusia, represiunile împotriva opoziției, dar și viitorul relațiilor internaționale ale Federației Ruse, în regiunea nostră și nu numai, în următorii ani.

Emisiunea difuzată de DC News TV, în care invitat este Răzvan Munteanu, poate fi urmărită în direct, vineri, 23 septembrie, 2021, începând cu ora 11:00.

