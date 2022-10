Vrei să îți lași scaunul pe spate în avion? Mai gândește-te o dată. Matt Finn, Fox News: Dacă citesc sau dacă sunt treaz!

Dacă vă aflați într-un avion care are scaune ce se pot înclina, tentația ar putea fi să vă lăsați pe spate imediat și să vă relaxați în timp ce ascultați cel mai recent episod din podcastul preferat sau niște muzică. Cu toate acestea, nu este întotdeauna „politicos” și unii dintre pasagerii din spate s-ar putea simți jigniți. Deci, dacă vă întrebați ce înseamnă cu adevărat înclinarea scaunelor într-un avion, atunci un călător cu experiență are răspunsul.

O mare nemulțumire a călătorilor

Matt Finn, un corespondent al Fox News, călătorește frecvent cu avionul datorită slujbei sale și, prin urmare, cunoaște bine ce trebuie și nu trebuie să faci în călătorii. Rețeaua sa de televiziune a făcut recent un sondaj pentru a dezvălui care este problema numărul unu pe care o au oamenii care zboară cu avionul și, fără a fi surprinzător, numărul unu era scaunul din față înclinat.

Ca parte a acestui program, Matt a fost întrebat dacă crede că este un gest acceptabil de făcut și a spus că nu are atât nicio problemă cu cei care fac asta, dar are propria sa regulă personală pentru a-și înclina propriul scaun. El a explicat că va înclina scaunul doar atunci când încearcă să tragă un pui de somn foarte necesar - în caz contrar, își va menține scaunul într-o poziție verticală pentru a evita orice problemă.

Care este singura dată când este acceptabil să înclinăm scaunul

„Politica mea personală este că îmi înclin scaunul doar atunci când dorm, de fapt. Dacă citesc sau dacă sunt treaz, încerc să nu îl înclin pentru că nu prea am nevoie”, a spus Finn

Matt a divulgat că crede că există multe lucruri mai rele pe care oamenii le pot face într-un avion decât să-și încline scaunul în mod inutil - inclusiv cum ar fi să ia alimente cu mirosuri puternice în avion.

El a adăugat la lista de probleme ale celor care călătoresc frecvent: „Cea mai mare supărare pentru animalele mele de companie este mâncarea care are miros puternic. Pur și simplu nu poți scăpa de acest miros, mai ales dacă cineva e chiar lângă tine. Indiferent ce este, dacă este McDonald's sau o masă servită în avion, este pur și simplu iritant când ești pe un zbor."

Un șarpe a speriat călătorii unui avion. Angajații aeroportului au fost nevoiți să îl prindă

Deși pare un scenariu de la Hollywood, un pasager al unei companii aeriene a găsit un șarpe sub picioare după ce a sosit pe Aeroportul Internațional Newark Liberty. Poliția și angajații aeroportului au așteptat avionul la poarta destinată luni după-amiază „și au îndepărtat șarpele de grădină”, a declarat Autoritatea Portuală din New York și New Jersey pentru CNN. În afară de o sperietură groaznică, nimeni nu a fost rănit. Un pasager de la bord a declarat pentru News 12 The Bronx, o afiliată CNN, că „pasagerii din clasa business au început să țipe și să-și ridice picioarele” în timp ce zborul rula. Citește mai multe AICI

Un avion care zbura pe ruta New Delhi - Frankfurt a aterizat pe Otopeni, după ce un pasager a suferit un atac de cord

Un avion al companiei aeriene Lufthansa, care efectua un zbor pe ruta New Delhi (India) - Frankfurt (Germania), a aterizat miercuri dimineaţa pe Aeroportul Henri Coandă după ce un pasager a suferit un atac de cord.

Potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), echipajul medical al aeroportului a stabilizat pasagerul în vârstă de 36 de ani care ulterior a fost transportat la spital.

