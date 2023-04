Viaţa cu ochii pe ceas. Bogdan Ciudoiu, maraton pe două roţi între radio şi "Vorbeşte Lumea": Seara adorm ca bătrânii la 10, pe canapea, în timp ce soţia vorbeşte

Bogdan Ciudoiu a fost prezent în platoul Spectacola și DC News unde a vorbit despre ritmul alert în care trăieşte pe parcursul unei săptămâni "nebune" când, zilnic, trebuie să se împartă între radio şi tv. Preferă să meargă la PRO TV cu trotineta electrică pentru că, spune el, e singurul mod în care poate ajunge la timp, în condiţiile în care traficul din Bucureşti e mai mereu o reală provocare la orele dimineţii.

"Am stat patru luni fără permis,a fost foarte greu. Cu toţii greşim, plătim, asta este. Dar am rezolvat problema: trotinetă electrică. De luni până vineri, 4 roţi sunt un lux pe care eu nu mi-l permit în sensul că n-am timp să mă deplasez cu maşina între emisiuni. Trebuie două roţi! Legal, maxim 50 la oră, frumos, dar măcar nu stai la cozile alea uriaşe şi te strecori prin trafic.

Din toamnă prezint matinalul la radio între 7 şi 10, iar de la 10:30 sunt la "Vorbeşte Lumea" ceea ce înseamnă cam jumătate de oră, de luni până vineri, să ajung de la radio la tv. Trebuie să tai oraşu-n două! Nu am întârziat niciodată. La început a fost cu semnul întrebării, când s-a dat startul la sezoanele amândouă, nici nu ştiam dacă matematic poţi să ajungi. După prima săptămână şi cinci drumuri făcute am înţeles, gata, ştiu pe unde trebuie s-o iau, cum trebuie să merg, la cât trebuie să plec... dar trebuie să fii ceas! Colegii de la radio ştiu: când s-a făcut 10 eu am plecat, nu există "bună, te pup", "vorbim mâine", "dă-mi pe mail"- nu există! S-a făcut 10, am dispărut. Că n-am cum altfel.

Mă culc ca un bătrân, ca un om responsabil, la ora 10. De obicei, la ora aia eu sunt "bye bye". Dar nu pentru că-mi propun să fiu aşa, ci pur şi simplu pentru că nu dorm în timpul zilei. La ora 10 nu mai am baterie. Vorbeşti cu mine şi la un moment dat dispar, adorm. Am o vorbă: eu nu mă culc, eu adorm. E o mare diferenţă. Nu contează unde sunt. De cele mai multe ori pe canapea. Stau şi, la un moment dat, adorm în timp ce vorbeşte soţia cu mine" a mărturisit Bogdan Ciudoiu în cadrul emisiunii.

Goană fără sfârşit între familie şi carieră

Ciudoiu intrat în lumea radio-ului cu mulți ani în urmă, s-a alăturat de-a lungul timpului echipei Virgin Radio, unde a fost host-ul emisiunii matinale alături de Shurubel, bunul său prieten, care i-a rămas coleg până în ziua de astăzi, doar că în televiziune.

Cei doi aveau să părăsească emisiunea de radio în 2020. Nu a durat mult însă, iar Bogdan Ciudoiu le-a dat ascultătorilor săi fideli vestea cea mare: a ales să se alăture, din nou, Pro FM-ului, astfel încât acesta poate fi auzit astăzi în cadrul emisiunii matinale de aici. După ce emisiunea de la radio se termină, Bogdan fuge direct în platoul „Vorbește lumea”, acolo unde a devenit prezentator încă din anul 2021. El face în prezent o echipă de excepție alături de Shurubel și de Lili Sandu.

Pe plan personal, formează o familie minunată alături Alecsandra, iar cei doi au și o fiica minunată, în vârstă de 7 ani.

