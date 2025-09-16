Ungaria este reinclusă în Visa Waiver. Precizările ambasadei americane de la Budapesta

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a anunțat restabilirea pe deplin a statutului Ungariei în cadrul Programului de scutire de viză (Visa Waiver Program – VWP), după ce autoritățile de la Budapesta au luat măsurile cerute de Washington pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate.

Decizia anulează restricțiile introduse anterior privind utilizarea Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA) de către cetățenii maghiari.

În 2021, DHS a revocat autorizațiile ESTA pentru deținătorii de pașapoarte maghiare născuți în afara țării și a respins noile cereri. Ulterior, în august 2023, administrația Biden a redus valabilitatea ESTA de la doi ani la un singur an și a limitat autorizațiile la o singură utilizare.

După ce Ungaria a adoptat măsurile solicitate de partea americană, restricțiile au fost ridicate. Astfel, cetățenii din țara vecină pot solicita din nou autorizații ESTA cu o valabilitate de doi ani și intrări multiple, până la 30 septembrie 2025.

SUA și Ungaria au un „parteneriat solid în domeniul securității”

„Statele Unite și Ungaria au un parteneriat solid în domeniul securității, iar acest angajament se reflectă în măsurile luate de Ungaria pentru a îndeplini standardele Programului de scutire de viză”, a declarat subsecretarul DHS, Tricia McLaughlin, potrivit ambasadei americane de la Budapesta.

„La fel ca președintele Trump, prim-ministrul Orban este dedicat securizării granițelor și verificării atente a celor care intră în țară. Atunci când națiunile își securizează frontierele, fac întreaga lume un loc mai sigur: și ar trebui răsplătite pentru acest lucru. Datorită eforturilor președintelui Trump și ale secretarului Noem, DHS reintroduce integritatea în sistemul nostru de imigrație”, se mai arată în comunicat.

Decizia „reafirmă integritatea VWP și facilitează călătoriile sigure între Statele Unite și Ungaria. Doar națiunile cu cele mai înalte standarde de securitate beneficiază de acces fără viză în Statele Unite”, mai adaugă oficialii americani.

Amintim că România trebuia să facă parte din Programul Visa Waiver începând cu 31 martie 2025. Totuși, la 25 martie implementarea a fost suspendată de administrația Trump pentru o revizuire, iar pe 2 mai Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că revocă desemnarea țării noastre ca parte din program.

