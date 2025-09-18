Un vortex polar instabil ar putea aduce o iarnă grea cu ninsori abundente în România și restul Europei

Meteorologii avertizează că un vortex polar instabil se conturează în emisfera nordică și ar putea transforma iarna 2025/2026 într-una cu episoade de frig extrem și ninsori abundente în România și restul Europei.

Un fenomen atmosferic de mare amploare se pregătește să influențeze lunile de iarnă din emisfera nordică. Un nou vortex polar, sistemul uriaș de vânturi reci care se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord, începe să se contureze și ar putea influența semnificativ iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România.

Datele satelitare indică o scădere a temperaturilor și a presiunii în zona arctică, semnal clar al formării acestui mecanism climatic. Modul în care vortexul polar evoluează va fi decisiv: el poate menține aerul rece blocat în regiunile nordice sau, dacă se fragmentează, poate aduce valuri de frig și ninsoare pe continent.

Acest fenomen apare în fiecare toamnă, pe măsură ce Polul Nord se răcește. Atunci se creează un „inel” de vânturi puternice în stratosferă, care, atunci când este bine structurat, ține la distanță masele arctice. În schimb, un vortex instabil sau rupt permite aerului polar să migreze către latitudini mai joase, cu impact direct asupra Europei Centrale și de Est.

Un tablou complicat pentru iarna următoare

Meteorologii subliniază că, în acest an, vortexul se formează mai slab decât media. În plus, doi factori majori îi pot amplifica instabilitatea:

La Niña, fenomen climatic global ce influențează temperaturile Pacificului și este adesea asociat cu ierni reci în emisfera nordică;

QBO negativ, adică schimbarea direcției vânturilor stratosferice, care favorizează un vortex mai puțin stabil.

Acești indicatori sporesc șansele producerii unui episod de încălzire stratosferică bruscă – proces care dezmembrează vortexul și trimite aerul arctic spre sud.

Posibile efecte în România

Dacă scenariul se confirmă, iarna 2025/2026 ar putea aduce pentru România un amestec de episoade severe de frig și ninsoare, alternate cu intervale mai blânde. În trecut, fenomene similare au generat valuri de frig extinse pe tot continentul, cu efecte vizibile și în Balcani.

Deocamdată, specialiștii avertizează că este prematur să se stabilească un tablou definitiv. Totuși, faptul că vortexul se formează mai slab decât în mod obișnuit sugerează o iarnă mai dinamică și mai imprevizibilă pentru regiunea noastră, conform severe-weather.eu.

CITEȘTE ȘI: Cum trăiește un român peste medie cheltuind sub medie: Secretele cumpărăturilor inteligente

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News