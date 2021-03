Un medic a intrat într-o audiere în timp ce opera. Instanţa a reacţionat imediat

Un medic din Sacramento, California a fost audiat în instanță prin Zoom, în timp ce își opera un pacient. Scott Green a apărut în echipament complet, direct din sala de operație. Întrebat de instanță dacă poate continua, Green nu a ezitat și a spus că are suportul unui alt medic, care operează împreună cu el.

Green a insistat inițial pentru continuarea audierii: „Mai am un chirurg cu mine care operează chiar aici, așa că pot participa la audiere.”

Comisarul curții, Gary Link, a spus că nu consideră potrivită situația pentru o audiere: „Nu cred, nu mi se pare potrivit, de aceea voi cere o amânare, pentru o altă dată, când nu veți avea de operat sau îngrijit un alt pacient.”

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”



Defendant: “Yes, sir.”



Judge: “Or should I say, Dr. Green.”



