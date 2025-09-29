€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:41 29 Sep 2025

Un drum pământesc încheiat, o misiune dusă la capăt. Emil Constantinescu: Un erou discret al unei istorii de suferință
Autor: Anca Murgoci

emil-constantinescu-carte-regina-elisabeta_63194500 Emil Constantinescu. Sursă foto: Agerpres
 

Când reconcilierea devine moștenire.

Emil Constantinescu a transmis un mesaj în ziua în care Eminența Sa Cardinalul Lucian Mureșan este condus pe ultimul său drum.

„Astăzi, 29 septembrie 2025, Eminența Sa Cardinalul Lucian Mureșan este condus pe ultimul său drum pământesc de iubiții credincioși ai Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma și înaltele oficialități ale statului român, așa cum se cuvine unui erou al unei credințe persecutate, care s-a ridicat cu demnitate, curaj, discreție și înțelepciune spre lumina unei misiuni asumate și îndeplinite într-o epocă de teroare a istoriei, cinstind prin faptele sale memoria iluștrilor săi înaintași, Cardinalul Iuliu Hossu și Cardinalul Alexandru Todea.

Vârsta prea fragedă l-a făcut pe Lucian Mureșan să nu cunoască ororile închisorilor comuniste, împinse până la jertfa de sine, așa cum s-a întâmplat cu episcopii martiri beatificați de Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj, la 2 iunie 2019, avându-l de-a dreapta sa. Dar a cunoscut oprimarea studiului teologic în clandestinitate, a hirotonirii și slujirii în clandestinitate, a hărțuirii permanente din partea Securității, în timp ce își masca misiunea și înalta credință prin îndeplinirea unor slujbe aparent mărunte.

Cardinalul Lucian Mureșan,  întâistătător al  Bisericii Române Unite cu Roma, a devenit apropiat minții și sufletului meu, chiar dinainte de a-l cunoaște, prin mijlocirea lui Corneliu Coposu și a familiei sale, prin mijlocirea Doinei Cornea și a familiei sale, cu toții credincioși greco-catolici. Datorită lui Corneliu Coposu și Doina Cornea am înțeles că reconcilierea cu vecinii, reconcilierea între Biserici, reconcilierea între torționari și victime după decenii și chiar secole de rupturi și răni dureroase nu este numai o condiție a integrării României în lumea euro-atlantică, ci și o șansă a renașterii naționale, dusă dincolo de coordonate materiale spre principiile morale și valorile spirituale care au stat la temelia civilizației occidentale. 

Reconcilierea a fost cea mai importantă construcție a mandatului meu prezidențial, iar Cardinalul Lucian Mureșan mi-a fost alături în demersurile de reconstrucție a punților dintre Biserici, la fel cum mi-au fost alături Patriarhul Teoctist și Monseniorul Ioan Robu. Înfăptuirea noastră comună a fost vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă după mai bine de nouă secole de la Marea Schismă. Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce, pe care i l-am conferit Monseniorului Lucian Mureșan în anul 2000 a fost un gest binemeritat de recunoaștere și recunoștință.

Gândurile mele se îndreaptă astăzi spre comunitatea greco-catolică din România, spre episcopii și arhiepiscopii Bisericii Unite cu Roma, cărora le transmit condoleanțe pentru această grea pierdere.

Astăzi, lumea noastră se confruntă cu provocări vechi și noi deopotrivă, cărora sunt chemate să le facă față noi generații și noi lideri. Generația Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan și generația mea și-au încheiat misiunea istorică și au atins sau se apropie de încheierea misiunii lor pământești. Sper că moștenirea noastră a contat și va fi dusă mai departe potrivit contextului actual: geopolitic, cultural și spiritual. Cu respect față de adevăr, credință și principiile morale cărora noi ne-am dedicat viața”, a scris Emil Constantinescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
SUA iau în considerare transferul de rachete Tomahawk către Ucraina, anunță JD Vance
Publicat acum 21 minute
Tragedie în Prahova: Două tinere au murit în urma incendiului de la hotelul din Tătărani
Publicat acum 22 minute
Lecția lui Titi Aur după un accident în trafic. Cum strică graba și șmecheria la volan
Publicat acum 32 minute
Dependența României de Serbia e mult mai „adâncă”: De unde vin, de fapt, explozibilii
Publicat acum 38 minute
O descoperire veche de peste 5500 de ani confirmă că o parte esențială a Bibliei este adevărată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 52 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat acum 23 ore si 18 minute
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat acum 13 ore si 3 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close