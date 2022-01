Un diamant de 555 carate, scos la vânzare. Se crede că a venit din spaţiu

Conform specialiştilor citaţi de CNN, piatra preţioasă a fost creată fie la impactul unui meteorit cu planeta noastră, fie a fost adus pe un asteroid care s-a prăbuşit pe Pământ. Un diamant negru faţetat natural de această mărime este "extrem de rar", potrivit casei de licitaţii Sotheby's, care se aşteaptă să îl vândă cu peste 6,8 milioane de dolari.

Diamantele negre, cunoscute şi sub titulatura de diamante Carbonado, pot avea o vechime de 2,6 până la 3,7 miliarde de ani, şi conţin urme de nitrogen şi hidrogen, elemente găsite des şi în spaţiu. De asemenea, aceste diamante conţin şi osbornit, un mineral prezent în meteoriţi. Nikita Binani, bijuter la Sotbeby's în Londra, a numit diamantul "un fenomen natural adevărat. Vânzarea sa reprezintă o oportunitate unică pentru a achiziţiona una dintre cele mai rare minuni cosmice care există".

Forma diamantului este inspirată de simbolul oriental al Hamsa, care înseamnă cinci în arabă. Tema cifrei cinci este prezentă în piatra preţioasă, potrivit casei de licitaţii. Asta pentru că, pe lângă cele 555,55 carate, piatra are 55 de faţete. Diamantele negre faţetate s-au vândut în trecut cu peste 13.000 dolari pe carat, anunţă Sotheby's.

VEZI AICI MAI MULTE INFORMAŢII DESPRE DIAMANTUL NEGRU

Ce este PRAFUL DE DIAMANT, fenomenul meteo spectaculos care apare iarna

Un fenomen neobișnuit a apărut în Rusia din cauza condițiilor meteorologice. Este vorba despre așa numitul "praf de diamant", observat la Moscova, acolo unde temperaturile au coborât până la -20 de grade. Meteorologul Elena Corduneanu a explicat la Realitatea Plus cum apare acest fenomen meteo.

"Păi este un fenomen frumos, într-adevăr, dar este comparativ cu ceața pe care noi o trăim. Avem și noi praf de diamant, dar nu cred că avem ocazia să îl vedem. Adică are cam aceleași condiții de formare ca ceața, fără nori, cu cer senin, cu inversiune termică la sol, adică foarte rece la sol și mai cald sus. Diferența este că sub această inversiune este foarte frig, nu ca la ceață, adică ați văzut că la Moscova au fost -20 de grade și atunci vaporii de apă din aer nu mai trec în stropi, cum se formează ceața pe la noi, ci direct în cristale de gheață. Lucesc din cauza soarelui și din cauza asta i se spune "praf de diamant", de altfel, acest fenomen este frecvent în Antarctica, în zonele arctice, dar și acolo unde se îndeplinesc aceste condiții despre care am vorbit. Nu e periculos deloc, nici măcar ca ceața pentru că nu se reduce vizibilitatea. E foarte frumos.", a declarat meteorologul Elena Corduneanu. VEZI MAI MULTE AICI

