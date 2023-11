Un cutremur puternic a lovit Nepalul. S-a simțit până în New Delhi. Cel puțin 22 de persoane au murit - VIDEO / UPDATE

Update: Cel puțin 22 de persoane au fost ucise și zeci au fost rănite.

"Nu am reușit să stabilim nicio legătură la epicentrul din Jajarkot", a declarat oficialul local Harish Chandra Sharma, adăugând că există rapoarte despre 17 decese doar în district.

Cel puțin 20 de persoane au fost duse de urgență la spital cu răni, a declarat oficialul districtului Jajarkot, Suresh Sunar, pentru Reuters la telefon.

"Eu însumi sunt afară. Colectăm detalii, dar din cauza frigului și a întunericului, este dificil să obținem informații din zonele îndepărtate", a declarat el.

"Avem rapoarte confirmate că cinci membri ai unei familii au murit în satul Aathbiskot. Există rapoarte despre mai multe decese. Nu putem confirma asta", a declarat Namaraj Bhattarai, un oficial de poliție din districtul învecinat Rukum West, adăugând că poliția se îndreaptă spre locul incidentului.

Imagini din media locală au arătat fațadele prăbușite ale caselor din cărămidă cu mai multe etaje.

Seismele s-au simțit în districtele învecinate și până la Kathmandu, au declarat locuitorii.

Știrea inițială: Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs în vestul Nepalului vineri, potrivit Centrului Național de Seismologie din Nepal, în timp ce martorii au declarat că a provocat prăbușirea caselor în zonă și a făcut clădirile din New Delhi, India, să se clatine.

Agenția nepaleză a precizat despre cutremur că a avut loc la ora 11:47 p.m. (1802 GMT) în districtul Jajarkot din provincia Karnali. Jajarkot se află la aproximativ 500 km (310 mile) vest de capitala Kathmandu.

"Casele s-au prăbușit. Oamenii au ieșit în grabă din casele lor. Eu sunt în mijlocul mulțimii de locuitori speriați. Încercăm să aflăm detalii despre daune", a declarat oficialul de poliție Santosh Rokka.

Cutremurul a făcut să se clatine clădirile din New Delhi, la aproximativ 600 km (375 mile) distanță, conform martorilor citați de Reuters. Videoclipuri de pe platforma de socializare X, anterior cunoscută sub numele de Twitter, arată oameni fugind pe stradă, iar unele clădiri au fost evacuate.

