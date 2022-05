Un bărbat din Capitală s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc / Foto: Captură video Realitatea Plus

Caz șocant în București. Un bărbat a murit, după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc situat în Sectorul 1 al Capitalei, transmite Realitatea Plus. Oamenii legii au fost anunțați printr-un apel la 112 că un bărbat de aproximativ 35 de ani se află în exteriorul ferestrei, având intenția de a se arunca de la etaj. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul ISU, precum și polițiști, care au încercat să îl determine pe bărbat să renunțe la gestul necugetat.

Din păcate, în pofida eforturilor forțelor de ordine, bărbatul s-a precipitat de la mare înălțime. Acesta a murit pe loc. Oamenii legii au deschis acum o anchetă, iar trupul neînsuflețit al victimei va fi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei. Pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Biroul Morți Suspecte și Ucideri din Culpă din cadrul Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei.

De ce unii oameni aleg să se sinucidă. Psihiatrul Gabriel Diaconu: ”Complex Medeea”, pornind de la povestea Lânei de Aur

Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a postat un mesaj pe Facebook în care a explicat de ce recurg unele persoane la suicid. Gabriel Diaconu spune că „principala cale spre cupleta sinucidere/pruncucidere este o tulburare acută, severă și teribilă cât privește testarea realității”.

A doua cale spre sinucidere/pruncucidere, potrivit medicului psihiatru, este una controversată. „I se spune ”complex Medeea”, pornind de la povestea Lânei de Aur, expediția argonauților și eroul mitic Iason”, a explicat acesta.

"Principala cale spre cupleta sinucidere/ pruncucidere este o tulburare acută, severă și teribilă cât privește testarea realității. Vorbim evident de psihoză. Psihozele sunt generate de - în covârșitoare parte - dificultatea creierului de-a formula coerent atât lumea intimă a individului, dar și relația cu mediul lui înconjurător. Elementul central al psihozei este delirul (cum spun americanii) sau ideația delirantă (cum spun ceilalți).

Ideea delirantă are o imensă diversitate. De la unele idei cu tentă mistică/ religioasă, la altele cu conținut profund paranoid, de prejudiciu, de persecuție, de urmărire, de influență, de contaminare/ posesie etc, natura lor se intersectează cu evenimente de viață care le alimentează natura veridică (pentru cel ce le gândește). Numim asta în psihiatrie ”interpretativitate”, un termen curios, sec, dar important. Gândirea, spunem, are un caracter autonom. Omul nu și-o recunoaște ca fiind a lui. Numim asta ”influență xenopată”, adică ce simte omul este că ceva, sau cineva, dinafară explică gândurile dinăuntru.

Drept urmare viața psihică a omului se dezorganizează. Șocurile emoționale pe care le poate suferi îl aruncă într-un univers al cognițiilor bizare, chinuitoare. Capacitatea lui psihică poate fi serios afectată. Suicidul, aici, vine la capătul unui lanț de convingeri nefirești, care includ dimensiunea viață-moarte, anulează instincte de conservare și empatia față de altă persoană.", a explicat psihiatrul. Citește mai mult AICI.

