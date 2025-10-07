Ultimele teste pentru a putea circula direct pe Autostradă de la București la Buzău

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că, în perioada 13 - 17 octombrie, va fi convocată comisia de recepție, etapă premergătoare deschiderii circulației pe Autostrada A7, între București și localitatea Spătaru.

Luni seară, au fost executate teste structurale la podul de la kilometrul 38, lotul Mizil - Pietroasele.

Ultimele teste pentru deschiderea circulației

Potrivit DRDP Buzău, testele au avut drept scop verificarea structurii podului, în perspectiva deschiderii circulației rutiere.

„S-a desfășurat testul de încărcare pe calea 1 a podului de la kilometrul 38, parte din lotul 2 al autostrăzii A7, sectorul Mizil - Pietroasele. Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție. Pe calea 2 urmează montarea ultimelor opt eclise de legătură, după care se vor efectua testele de încărcare și pe această cale”, a precizat DRDP Buzău.

În perioada următoare vor fi realizate testele de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru certificarea integrității structurale.

„Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13 - 17 octombrie va fi convocată comisia de recepție, în vederea deschiderii circulației. După recepție, se va putea circula pe autostrada A7 de la București până la Spătaru, prin conexiunea cu DN 2”, informează sursa citată.

Lotul 2 Mizil - Pietroasele se întinde pe o distanță de 28,35 kilometri, scrie Agerpres.