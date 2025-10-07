|
$
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:13 07 Oct 2025 | Data publicării: 08:37 07 Oct 2025

Ultimele teste pentru a putea circula direct pe Autostradă de la București la Buzău
Autor: Iulia Horovei

autostrada Sursa foto: Agerpres; Rol ilustrativ
 

Încă un pas spre deschiderea traficului pe Autostrada A7, în sectorul Mizil-Pietroasele.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că, în perioada 13 - 17 octombrie, va fi convocată comisia de recepție, etapă premergătoare deschiderii circulației pe Autostrada A7, între București și localitatea Spătaru.

Luni seară, au fost executate teste structurale la podul de la kilometrul 38, lotul Mizil - Pietroasele.

Ultimele teste pentru deschiderea circulației

Potrivit DRDP Buzău, testele au avut drept scop verificarea structurii podului, în perspectiva deschiderii circulației rutiere.

„S-a desfășurat testul de încărcare pe calea 1 a podului de la kilometrul 38, parte din lotul 2 al autostrăzii A7, sectorul Mizil - Pietroasele. Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție. Pe calea 2 urmează montarea ultimelor opt eclise de legătură, după care se vor efectua testele de încărcare și pe această cale”, a precizat DRDP Buzău.

În perioada următoare vor fi realizate testele de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru certificarea integrității structurale.

„Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13 - 17 octombrie va fi convocată comisia de recepție, în vederea deschiderii circulației. După recepție, se va putea circula pe autostrada A7 de la București până la Spătaru, prin conexiunea cu DN 2”, informează sursa citată.

Lotul 2 Mizil - Pietroasele se întinde pe o distanță de 28,35 kilometri, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

autostrada
A7
Mizil-Pietroasele
ultimele teste
receptie
kilometri
28,35 kilometri
buzau
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ploaia închide școlile! Unde nu se fac ore. Anunț de ultimă oră
Publicat acum 16 minute
Peste 2000 de persoane au făcut COVID în ultima săptămână. 15 persoane au murit
Publicat acum 18 minute
FOTO Doi renumiți medici, cetățeni de onoare ai județului Maramureș
Publicat acum 31 minute
Cod Rosu de ploi abundente: Avertismentul MAI
Publicat acum 32 minute
Încetarea focului și eliberarea ostaticilor în Gaza ar putea avea loc săptămâna viitoare, spune ministrul german de externe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
Publicat pe 05 Oct 2025
Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close