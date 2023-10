Trecerea Rafah s-a închis! Doar 20 de camioane au intrat în Gaza. OMS trimite patru camioane - UPDATE/VIDEO

UPDATE: Patru camioane care transportă provizii de sănătate ale Organizației Mondiale a Sănătății au început să se îndrepte spre punctul de trecere Rafah, în drumul lor spre Gaza. Proviziile includ medicamente pentru traume și ajutoare pentru 1200 de persoane, precum și 235 de genți portabile pentru stabilizarea pe loc a pacienților răniți. Organizația Mondiala a Sănătății anunță că lucrează cu societățile Red Crescent egipteană și palestiniană pentru a asigura trecerea în siguranță a acestor ajutoare critice.

UPDATE: Biroul de presă al Hamas afirmă că transporturile de ajutor așteptate ”nu vor schimba condițiile medicale catastrofale din Gaza”.

UPDATE: Granița a fost închisă după ce au trecut cele 20 de camioane cu ajutoare, conform CNN.

UPDATE: Un oficial de frontieră palestinian spune că trecerea Rafah s-a deschis și camioanele ONU au intrat de pe partea palestiniană pentru a aduce ajutorul.

UPDATE: O televiziune din Egipt transmite imagini în direct cu camioanele de ajutor care intră la punctul de trecere Rafah spre Gaza.

