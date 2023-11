Topul județelor în care românii încasează cele mai mari salarii

O analiză realizată de o platformă de recrutare din România arată că ritmul majorărilor salariale de anul trecut, de 10-15% în aproape toate domeniile de activitate, nu a mai fost replicat în acest an. Totodată, potrivit analizei, sectorul IT rămâne domeniul care oferă cele mai mari salarii.

Astfel, potrivit datelor, judeţele cu cele mai mari salarii anul acesta au fost Bucureşti, cu o medie salarială netă de 5.000 de lei; Timiş, cu 4.700 de lei; Cluj, cu 4.500 de lei; Ilfov, Iaşi, Braşov şi Sibiu cu 4.000 de lei.Alte judeţe în care salariul mediu net depăşeşte pragul de 3.500 de lei net sunt Bihor (3.950 de lei), Prahova (3.800 de lei), Argeş (3.800 de lei) ori Alba (3.800 de lei).De cealaltă parte a clasamentului se află judeţe precum Vâlcea, Ialomiţa şi Gorj, unde media salarială netă este de 3.200 de lei pe lună sau Caraş - Severin şi Vaslui (3.100 de lei), scrie Ziarul de Iași.

"Niciun judeţ cu o medie salarială mai mică de 3.000 de lei pe lună"

"Spre deosebire de anul trecut, anul acesta nu mai vedem niciun judeţ cu o medie salarială mai mică de 3.000 de lei pe lună, chiar dacă sunt şi zone în care majoritatea candidaţilor se califică pentru joburi entry level, care au, implicit, şi salarii mai mici", a explicat Drăghici.Domeniile cu cele mai multe poziţii deschise în aceste judeţe sunt retailul, serviciile, turismul sau industria alimentară.Potrivit sursei citate, din punct de vedere al domeniilor care oferă cele mai mari salarii, pe primul loc continuă să se afle IT-ul, cu o medie salarială netă de 6.500 de lei pe lună.Cei care lucrează în project management ocupă cea de-a doua poziţie, cu o medie salarială de 6.000 de lei. Angajaţii din construcţii şi instalaţii câştigă, în medie, 5.000 de lei pe lună.

Tot aceeaşi este media şi pentru cei din audit/consultanţă şi petrol/gaze. În inginerie media este 4.800 de lei, net, în telecom 4.400, iar în banking 4.000 de lei."În toate domeniile de activitate aşteptările salariale ale angajaţilor depăşesc salariile încasate în realitate cu aproximativ 25% - 30%. Cea mai mare discrepanţă însă o vedem în industria naval/aeronautică - 4.500 de lei, media reală vs. 6.500 de lei, aşteptările candidaţilor, respectiv o diferenţă de 44%; agricultură (43%), unde salariul mediu net este de 4.200 de lei, dar aşteptările candidaţilor urcă la 6.000 şi pentru funcţiile publice (43%): 4.200 de lei vs. 6.000", a spus Roxana Drăghici Head of Sales în cadrul unei platforme de recrutare.

