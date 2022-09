ANRE, control inopinat, după ce Tinmar și-a notificat clienții că din 16 septembrie nu le mai furnizează energie. Culise: Ce s-a găsit - surse

UPDATE: Conform unor surse DCMedia Group, se pare că, în urma controlului, ANRE ar fi descoperit că a fost cumpărată energie la un preț decent, iar apoi ar fi denunțat contractele pe motiv de preț. Fără clienți, ar fi rămas cu energia, al cărei volum, peste două luni, ar urma să valoreze ”greutatea lui în aur”.

----

Inspectorii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) se află, luni, într-o acţiune inopinată de control la furnizorul de energie Tinmar Energy, au transmis reprezentanții autorității, pentru Agerpres. Controlul are scopul de a verifica modul de respectare a obligaţiei de achiziţionare a energiei electrice astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, precum şi verificarea respectării interdicţiei de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali.

Dacă vor fi constatate încălcări, furnizorul va fi sancţionat contravenţional şi i se vor dispune măsuri şi termene de conformare, au arătat reprezentanţii ANRE.

În 9 septembrie, DCNews a scris că Tinmar urmează să renunțe la o parte din clienți, pe care i-a și notificat că nu le va mai furniza energie electrică din 16 septembrie.

Tinmar taie curentul pentru (unii) consumatorii plafonați

Pe scurt, notificarea transmisă de Tinmar, semnată de George Mihai, Energy Sales and Contracting Director, arăta că, din cauza modificărilor legislative de pe piața energiei electrice și a gazelor naturale, compania întâmpină greutăți în continuarea furnizării în condițiile impuse de autorități. Guvernul a fost acuzat că, încă o dată, prin OUG 119/2022, nu oferă o minimă predictibilitate pe termen mediu și lung și că tratează efectele, nu cauzele majorării prețurilor. Invocând ANRE, Tinmar notează că Ordonanța va duce la ieșirea de pe piață a anumitor furnizori. Printre altele, notificarea arată să impactul asupra furnizorilor de pe piața de energie și de gaze a fost ”vizibil” și acuză întârzierile uriașe în decontarea sumelor datorate de statul român, odată cu decizia aplicării de compensări și plafonări pentru consumatorii finali. Conform comunicării, nicio companie nu ar fi dorit să vândă energie în piața românească la prețul plafonat, ”mult sub cel al pieței și mult sub ce s-a tranzacționat cu livrare în viitor”. Concluzia a fost că ”povara finanțării și susținerii consumatorilor plafonați (n.r. care beneficiază de măsurile de plafonare anunțate de Guvern) cade, din nou, pe furnizor”. În acest sens, sursa citată a notificat că nu are resursele necesare pentru a susține achizițiile necesare pentru consumatorii plafonați, sugerând clienților notificați să încheie un alt contract de furnizare de energie electrică, pentru că, din 16 septembrie 2022, Tinmar va înceta furnizarea de energie electrică către consumatorii plafonați, activând doar pe piața concurențială.

Articolul publicat de DCNews, pe care-l puteți citi integral aici, unde regăsiți notificarea în formă originală, a avut zeci de mii de citiri.

În urma informațiilor transmise, Tinmar Energy a venit cu un alt punct de vedere, deși articolul a prezentat integral scrisoarea în a cărei posesie a intrat redacția. Compania a precizat că nu a notificat toți clienții din portofoliu, ci doar o parte din consumatorii noncasnici, deci clienți industriali. Vezi aici replica și scrisoarea publicată inițială în mod integral

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News