Theo Rose, moment RUȘINOS. Horia Brenciu, hohote de RÂS: L-am făcut terci! L-am mozolit pe băiatul ăla, n-a mai știut de capul lui

Invitată la podcastul "Lucruri simple" al lui Horia Brenciu, Theo Rose, pe numele ei din buletin Teodora Maria Diaconu, a făcut ce știe ea mai bine, adică a cântat pe toate ritmurile posibile și a oferit detalii despre viața ei, despre copilăria ei, dar și despre viitor și planurile promițătoarea din carieră.

Theo Rose a dezvăluit că este pasionată de teatru și că dacă nu ar fi cântat, cu siguranță drumul ei era actoria. Artista a recitat în fața lui Horia Brenciu monologul cu care și-a încercat norocul la Facultatea de Teatru și a povestit o întâmplare de la un casting.

Theo Rose a spus că a dat probă pentru un rol în filmul "Oh, Ramona!", iar toate acestea se întâmplau înainte de participarea sa la emisiunile "Bravo, ai stil! Celebrities" și "SuperStar", acolo unde s-a bucurat de un mare fal de aprecieri și faimă.

"A făcut băiatul ăsta de la radio, Andrei Ciobanu, cartea asta "Suge-o, Ramona", după care s-au hotărât să facă un film. De altfel, ați văzut, nu am eu rolul Ramonei, deci nu am luat eu castingul. S-a făcut și în limba engleză, deci mulțumesc lui Dumnezeu că nu l-am luat", a povestit Theo Rose, în stilul ei caracteristic, în podcastul lui Horia Brenciu.

"L-am mozolit pe băiatul ăla acolo, n-a mai știut de capul lui"

Solista a pornit însă plină de optimism la casting, după ce citise cartea cu ceva timp înainte, care de altfel îi plăcuse mult, iar scenariul pe care îl primise nu părea deloc dificil.

"Am repetat acasă, era o scenă în care Ramona voia să facă sex cu băiatul, el era foarte rușinos, iar ea își bătea joc de el. Am zis că eu trebuie să par la cameră focoasă, înfierbântată și ăsta e copilul meu, eu îl învăț acum să facă niște chestii", a explicat Theo Rose.

Lucrurile s-a complicat însă când a ajuns la locul de desfășurarea a castingului și a văzut că trebuie să dea proba împreună cu actorul care juca rolul principal.

"Ajung acolo și mă aștepta un băiat, băiatul care a și jucat rolul lui Andrei. Și m-am uitat la el, m-am uitat la fosta mea manageră: pe ăsta de ce l-au adus aici? Ajung în sala unde erau camerele și regizoarea. Ne-au zis: bun, dați două ture de scări, sus-jos și veniți aici excitați, uitați canapeaua, vreau să vă aud gâfâind, vreau să facem scena asta ca la carte", au fost indicațiile care au cam speriat-o pe Theo Rose.

Artista a recunoscut că s-a gândit într-o primă fază să plece mâncând pământul, dar a preferat să se liniștească și să-și dea o șansă de a depășit o barieră în dezvoltarea ei personală.

"Din momentul ăla n-am mai avut inhibiții pe scenă"

"Primul gând a fost: mamă, plec? Sau s-o fac acum și, indiferent cum iese, măcar să știu că am făcut-o? Am luat-o pe scări și vorbeam de facultate, de altele. Și când am ajuns acolo, jap!, am trântit ușa de perete, ne-am aruncat pe canapeaua aia, am început să ne pupăm, că ne-am pupat pe bune! Și ce crezi: într-un exces de nebunie, mi-am dat și tricoul jos, am rămas într-un body, nu mai știu ce aveam pe mine. L-am mozolit pe băiatul ăla, l-am făcut terci acolo, nici n-am stat cu fața la cameră, că habar n-aveam că trebuie să stau cu fața la cameră. L-am mozolit pe băiatul ăla acolo, n-a mai știut de capul lui", a detaliat Theo Rose, în hohotele de râs ale lui Horia Brenciu.

Artista n-a reșit să-i convingă pe producători, care i-au spus că ar prefera, totuși, o actriță cu experiență, care să știe cum să se orienteze în funcție de camerele de filmat, însă a produs o impresie puternică asupra actorului care a interrpretat în final rolul principal.

"Când am ieșit, mi-a zis fosta mea manageră: ce i-ai făcut băiatului ăluia, că atunci când a ieșit a zis: să nu-i spuneți, dar până acum a fost cea mai bună", a mai spus Theo Rose.

Chiar dacă nu a luat rolul Ramonei, Theo Rose a recunoscut că: "Ăla a fost momentul în care am scăpat de simțul ridicolului. Din momentul ăla n-am mai avut inhibiții la videoclipuri, pe scenă".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News