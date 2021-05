Tenorul Alin Stoica, premiat de văduva marelui artist Luciano Pavarotti. Va cânta pe aceeași scenă cu Placido Domingo și Jose Carreras

Tânărului tenor al Operei Române, Alin Stoica, i-au fost recunoscute meritele și mai ales talentul în cadrul concursului Tinerii Artişti Lirici din cadrul Sarzana Opera Festival, primind 3 distincții importante: premiul al II-lea al podiumului oficial, însoţit de o Bursă de Studiu în valoare de 3000 de euro, Premiul Special al Publicului „Vota la Voce” şi Premiul Special “Luciano Pavarotti”, oferit chiar de către soţia celebrului tenor, Nicoletta Mantovani. Tenorul român este unul dintre numele ce vor urca pe scena concertului omagial, cu ocazia comemorării a 10 ani de la moartea marelui artist Luciano Pavarotti. Concertul va avea loc în septembrie, pe scena Arena di Verona.

Pasionat de matematică, ajuns tenor

Talentul său a fost observat întâmplător de nașa sa, când acesta a venit într-o iarnă să colinde.

„Până în clasa a opta am fost pasionat de mate si de info. La 14 ani nici nu ştiam unde este nota Do pe portativ. Întâmplarea a făcut ca într-o iarnă cântând colinde pe la rude, naşa mea să „bănuiască” că aş avea voce. Aşa am ajuns să fiu ascultat de doamna profesoară de canto Cristina Măgureanu. Dânsa mi-a spus: „Şi dacă s-ar dărâma Colegiul Dinu Lipatti tu, Alin, trebuie să faci muzica”. Când am văzut-o atât de determinată am decis să urmez cursurile Colegiului Naţional de Arte Dinu Lipatti. Muzica m-a ajutat să depăşesc pierderea atât de timpurie a mamei mele (pe când aveam 6 ani), să mă deschid către lume şi către oameni, să-mi înving suferinţa şi să-mi umplu imensul gol sufletesc”, a declarat Alin Stoica pentru Adevărul.



Printre realizările importante din cariera sa se numără premiul primit de curând, dar și rolul de solist al Operei Române.

„Faptul că sunt solist al Operei Române este o mare onoare şi o mare realizare pentru mine. Ca şi premii obţinute cred că premiul Luciano Pavarotti, obţinut recent la Festivalul de Operă de la Sarzana şi invitaţia soţiei regretatului tenor italian de a cânta pe aceeasi scenă cu titani ai genului precum Placido Domingo, Jose Carreras şi multi alţii reprezintă un vârf al carierei mele de până acum”, a explicat tenorul.

Premiul, dedicat mamei sale



Premiul Luciano Pavarotti reprezintă o gratificare a muncii sale din ultimii 20 de ani.

„O recunoaştere a unor eforturi mari depuse, a unei munci uneori copleşitoare pentru a face din instrumentul numit voce unul impecabil, cât mai apropiat de perfecţiune. Este un premiu pe care îl dedic în primul rând mamei mele care, de acolo din ceruri, ştiu că se bucură enorm pentru fiecare succes al meu. Acest premiu este un semn că nu am mers degeaba pe acest drum. Însă eu ştiu că încă nu am scos din mine cel mai bun Alin Stoica posibil. Muncesc în continuare pentru asta”, a mai spus Stoica.

Locul oferit pe scena spectacolului omagial al artistului Luciano Pavarotti este o altă recunoaștere a valorii sale artistice.

„Va fi un spectacol omagial la zece ani de la trecerea in nefiinţă a marelui, genialului Luciano Pavarotti. Pentru mine Pavarotti este un Brâncuşi al artei lirice. Armoniile perfecte şi tentaţia infinitului, performanţa unică, inegalabilă îi aseamănă pe cei doi titani ai artei. Adeseori când sunt la Targu Jiu, la Coloana „fără Sfârşit“ mă gândesc la maestrul Pavarotti şi la vocea lui fără de sfârşit. Mi-as dori sa cânt într-un spectacol la Coloana fără Sfârşit ariile favorite ale maestrului Pavarotti. Ar fi un regal al energiilor pozitive. Voi trăi emoţii uriaşe acolo pe Arena di Verona, dar emoţii ziditoare, creatoare de sens. Voi da tot ce am mai bun. Mă reprezint pe mine, dar reprezint şi România, iar asta mă obligă cu adevărat foarte mult”, a adăugat Alin Stoica.