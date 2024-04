Tatăl Robertei, studenta ucisă în accidentul provocat de Vlad Pascu, în 2 Mai, cu hanoracul fetei în portbajaj: Să îl predau cui?

Tatăl Robertei Dragomir, tânăra ucisă în accidentul provocat de Vlad Pascu în localitatea 2 Mai, a intervenit la un post de televiziune unde a explicat de ce nu are încredere în statul român, în contextul în anchetatorii, în opinia sa, nu s-au ocupat așa cum trebuie de unul dintre cele mai mediatizate accidente rutiere din România.

”Am făcut, dus-întors, 580 de kilometri. Este a treia oară când mergem acolo, plus încă de două ori, când a fost cu evenimentul, când mi-am recuperat copilul, iar astăzi le-am arătat colegilor, de la toate televiziunile, eu încă am, iar revin la acea anchetă și acel dosar, Poliție - Procuratură.

Eu, a doua zi, pe data de 20 august, am fost la locul accidentului, să văd și eu unde s-a ridicat sufletul copilului meu, instantaneu, așa. Și am găsit la locul accidentului hanoracul copilului meu. Am probe ADN pe el.

Ce cercetări au făcut? Întreb pe oricine din țara asta. Îl am în portbagaj, îl am de 229 de zile”, a declarat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, la România TV.

FOTO: captură video: România TV

Tatăl Robertei: Ăsta este statul român?

Întrebat de Victor Ciutacu dacă nu i s-a cerut de către anchetatori, având în vedere că este o probă, Dragomir a întrebat retoric, ”să îl predau cui? Telefonul copilei mele ne-a fost predat prin intermediul unei alte persoane, de anunțați am fost anunțați de altcineva, nu de Poliție. De cine? (...) Mi s-a atras, subtil, atenția, astăzi, după proces, că am cam deranjat cu declarațiile mele că judecata o voi face eu și că am deranjat persoane din statul român. Păi ăsta este statul român?

Ieri, când a fost să se dea (n.r decizia pentru strămutarea dosarului), ni s-a spus că în urma tragicului accident că prea am dat declarații și că am deranjat opinia publică, legat de statul român, respectiv Procuratura, Procuratura, judecătoarea aia care și astăzi mesteca gumă, dar mai discret. Ăsta e statul român?”, s-a întrebat Dragomir.

