Tariful parcării de la Piața Sudului a crescut de 10 ori: de la 0,50 de bani la 5 lei. REVOLTĂ, reacții în rafală: Oamenii cer explicații urgente

Parcarea din zona Piața Sudului a fost inaugurată la sfârșitul anului 2019, având 305 locuri atât pentru park&ride, cât și pentru rezidenții din zonă. Până astăzi, parcarea a costat 0,50 de bani pe oră, scopul ei fiind ca oamenii să-și lase mașinile în parcare și să plece de acolo cu metroul, pentru a decongestiona traficul.

Parcarea la Piața Sudului: 5 lei pe oră! Semnale de alarmă ale bucureștenilor

Însă, se pare că parcarea și-a schimbat scopul și destinația. ”Mare atentie daca parcati in parcarea de la metrou Piata Sudului, Bucuresti. Tariful a crescut peste noapte de ZECE ori (1000%). De la 50 de bani/ora acum a devenit 5 lei/ora. (Primele 30 de minute gratis)” este anunțul scrie pe Trafictube, grup cu 68.000 de membri.

Și un cititor DCNews ne-a sesizat că în momentul actual parcarea costă 5 lei pe oră. Mai mult, același cititor susține că locuitorii din Berceni și Popești Leordeni nu își pot lua abonament pentru parcare: ”Buna ziua! As dori sa ma ajutati cu niste informatii! De ce costa parcarea de la Piata Sudului 5 lei pe ora? Cand domnul primar a declarat la inaugurare ca este special facuta ca cei care lucreaza in zone precum Pipera sa isi lase masina la metrou si sa aleaga metroul care mai costa si el? A cui este decizia si de ce? Si de ce nu pot cei din Berceni si Popesti Leordeni, care au domiciliu acolo, adica buletin de Ilfov, sa isi cumpere abonament? Multumesc!”, este mesajul primit pe adresa redacției.

Printr-o postare de Facebook, primarul Daniel Băluță a anunțat schimbarea planului tarifar. Anunțul a venit abia în jurul prânzului zilei de 15 martie, la câteva ore după ce locuitorii Capitalei au început programul de muncă și și-au parcat, în necunoștință de cauză, mașinile, fiind astfel nevoiți să plătească 5 lei pe oră.

În 2019, primarul Daniel Băluță spunea tot pe pagina sa de Facebook că ”peste 300 de șoferi își pot lăsa mașinile într-una dintre cele mai aglomerate zone din București. Aceasta va putea fi folosită în regim park&ride, dar și ca parcare de reședință, pe bază de abonament”. Parcarea a fost construită pentru a deservi una dintre cele mai aglomerate zone din București, cei care muncesc în Pipera fiind îndemnați să își lase mașinile la Piața Sudului și să folosească metroul.

Contactați de redacția DCNEWS, reprezentanții Primăriei au plasat responsabilitatea în dreptul celor de la Mobilitate Urbană, care nu au fost disponibili telefonic zeci de minute.

Revolta oamenilor care parcau și plecau cu metroul

În răspuns pentru primarul Băluță, oamenii și-au exprimat revolta: ”În parcarea aceea aveți de gând sa lase lumea mașinile ca să ia metroul? Parca asa era planul. Pe bune!?Domnu Baluță, cred ca glumiți. 5 lei este si în centru. Și atunci de ce ar mai lasă cineva mașina aici?”, ”Serios? Pai si ce facem cu cei care o foloseau cu functia de Park&Ride? Nu pentru asta ati construit cele 2 niveluri? Ce fac dansii? Platesc 50 de lei pe zi pentru 10 ore de parcare? Parca era vorba ca se foloseste un tarif modic tocmai pentru a incuraja sa-ti lasi masina acolo si sa iei metroul mai departe in oras. Nu se sesizeaza nimeni ca tariful a crescut de 10 (ZECE) ori (1000%)?”, ”Buna ziua, pentru ce ati mai construit parcare langa metrou daca dvs taxati cat nu face? Eu personal foloseam parcarea pentru tranzit (7:00-17:00) lasam masina si luam metroul, in cazul de fata la noul tarif, sunt nevoit sa ma duc cu masina din sud pana-n nord deoarece ies mai ieftin cu masina. In calitate de cetatean al sectorului 4 si votant al dvs, va rog sa reconsiderati H.C.L nr.24/2021 si sa reveniti la un pret decent pentru incurajarea mijloacelor de transport alternativ si diminuarea poluarii. (Pana la urma dvs spuneati ca acesta a fost scopul parcarilor)”, ”Initial am crezut ca este o gluma si ca a lipit cineva o hartie scrisa de mana cu tariful de 5 Lei/ora dar mi-a confirmat domnul de la paza preturile. Din pacate este o crestere de 10 ori a tarifului, sunt de acord ca 1 leu/ 2ore era un pret nesustenabil dar sa se mareasca de 10 ori tariful este prea mult si pararea mea este ca parcarea va fi goala si veti ajunge tot la incasarile cu vechiul tarif si costurile vor fi aceleasi ca sunt 3 masini in parcare sau ca sunt 100!” și astfel de mesaje continuă.