Data actualizării: 00:43 19 Sep 2025 | Data publicării: 00:41 19 Sep 2025

SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari

Autor: Roxana Neagu
Foto: Agerpres
 

Statele Unite tocmai au aprobat vânzarea de rachete antitanc către Polonia.

Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari, notează AFP.

"Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi securitatea naţională a Statelor Unite prin consolidarea securităţi unui aliat din NATO care este o forţă de stabilitate politică şi economică în Europa", a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat, conform Agerpres. 

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea, iar DSCA a furnizat notificarea necesară Congresului, care încă trebuie să aprobe tranzacţia.

Polonia este un partener cheie al Ucrainei de când Rusia a invadat ţara în februarie 2022.

Temându-se de ameninţarea rusească, Polonia a lansat în ultimii ani un program rapid de modernizare a armatei sale, semnând mai multe contracte de achiziţii de arme, în principal cu Statele Unite şi Coreea de Sud.

Polonia va aloca 4,8% din PIB-ul său apărării anul viitor, comparativ cu 4,7% planificat pentru acest an.

