Studiu recent: sărăcia și stersul cresc riscul de demență

Studiul Universității Monash, publicat pe 25 martie în JAMA Network Open, a analizat datele de sănătate din 2016 până în 2020 pentru 4.656 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani. Participanții locuiau în diferite regiuni din Australia și niciunul dintre ei nu fusese diagnosticat cu demență sau alte afectiuni neurologice majore.

Cercetătorii au raportat că oamenii care locuiau în cartiere mai bogate au prezentat o memorie mai bună și scoruri mai mici de risc de demență decât cei care trăiesc în zone mai sărace.

Deși diferențele în scorurile de memorie au fost mai pronunțate pentru adulții în vârstă care locuiesc în cartiere cu niveluri socio-economice mai mari față de cele mai scăzute, oamenii de știință au concluzionat că riscul mai mare de demență și „diferențe subtile de memorie” au afectat locuitorii din cartiere mai dezavantajate chiar și la mijlocul vârstei.

Peste 55 de milioane de oameni trăiesc cu demență pe tot globul și există aproape 10 milioane de cazuri noi în fiecare an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății ( OMS ). Un studiu din 2020 publicat în The Lancet a constatat că 40% dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau amânate prin factori de risc modificați.

O serie de factori sociali, de mediu și psihologici ar putea juca un rol în legătura dintre statutul socioeconomic al unui cartier și riscul ca locuitorii săi să dezvolte demență.

De exemplu, zonele mai sărace au acces mai scăzut la asistență medicală și mai puțin spațiu verde, ceea ce s-a dovedit că protejează adulții în vârstă de riscul de demență, potrivit unui studiu comun al Institutului Național pentru Îmbătrânire (NIA), Institutul Național de Sănătate (NIH). și Agenția pentru Protecția Mediului (EPA).

Poluarea aerului, care a fost legată de declinul cognitiv într-un studiu al cercetătorilor chinezi publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences , tinde să fie mai gravă în cartierele mai sărace. Mai multe studii au asociat o dietă sănătoasă cu o funcție cognitivă îmbunătățită, dar alimentele sănătoase sunt mai scumpe în multe regiuni.

Criminalitatea și tulburările sociale, care influențează percepția unei persoane despre siguranță și coeziunea comunității, pot crește, de asemenea, riscul de demență pentru rezidenții din zonele cu statut socio-economic inferior. Stresul cronic din cauza dezavantajelor structurale, discriminarea și adversitatea economică va uza creierul unei persoane , deoarece cortizolul ridicat - hormonul care se corelează cu stresul - produce efecte neurotoxice , potrivit mai multor studii.

Cu un stil de viață sănătos un factor cheie în reducerea sau întârzierea riscului de a dezvolta demență, este important ca toată lumea să aibă acces la facilități locale, cum ar fi săli de sport și piscine publice, spații verzi și îngrijire medicală, dar, din păcate, nu este întotdeauna cazul. ”, a Profesorul Matthew Pase, autorul principal al studiului Universității Monash, potrivit Newsweek.

