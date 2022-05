Sri Lanka. Casele ai multor oficiali guvernamentali și parlamentari au fost incendiate

Mulțimi revoltate din Sri Lanka au incendiat mai multe case aparținând familiei Rajapaksas și mai multr parlamentari, după ce au fost atacați de susținătorii guvernului. Incendiul a pus capăt unei zile tulburi în care premierul Mahinda Rajapaksa a demisionat pe fondul protestelor în masă împotriva guvernului său, însă acest gest nu a reușit să-i liniștească pe demonstranți, care au încercat să-i asalteze reședința oficială în timp ce era ascuns înăuntru. Cinci persoane au murit și peste 190 au fost rănite de luni.

Interdicția de acces la nivelul întregii insule a fost prelungită până miercuri dimineață, în timp ce autoritățile încearcă să înăbușe violențele. Mulți solicită în continuare președintelui Gotabaya Rajapaksa și fratele lui Mahinda, să părăsească mandatul, după săptămâni de demonstrații care au escaladat, proteste privind creșterea prețurilor și întreruperea curentului de luna trecută.

Luni, susținătorii guvernului s-au ciocnit violent cu protestatarii în capitala Colombo, în fața reședinței Temple Trees a lui Mahinda Rajapaksa, iar apoi la locul principal de protest de la Galle Face Green. Poliția și echipele anti-revolte au fost desfășurate, iar gaze lacrimogene și tunuri cu apă au fost trase asupra susținătorilor guvernului după ce aceștia au încălcat liniile poliției și au atacat protestatarii folosind bastoane și răngi, scrie BBC.

Demonstranții furioși au ripostat, atacând susținătorii guvernului și vizând parlamentarii partidului de guvernământ, în special pe unul dintre ei, care a împușcat două persoane după ce o mulțime i-a invadat mașina și apoi s-a sinucis, potrivit poliției din Sri Lanka.

Pe măsură ce noaptea a devenit mai agitată, mulțimile de protestatari din toată țara au incendiat casele aparținând familiei Rajapaksa și altor diverși miniștri și parlamentari. Incendierile violente au inclus o casă transformată într-un muzeu controversat de către Rajapaksa în satul ancestral al familiei sale din Hambantota, sudul Sri Lankăi. Imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat case învăluite în flăcări în timp ce oamenii aplaudau.

