Sorin Cîmpeanu: „Școlile care nu pot desfășura activitatea cu prezență fizică pot trece în online”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a precizat că în școlile în care nu poate fi asigurată activitatea didactică, orele ar trebui să aibă loc online.

“Ministerul Educației a prevazut in ordinul comun cu Ministerul sănătății ca indiferent de numărul cazurilor de infectare, in situația in care, din motive obiective, normele de protecție sanitara nu pot fi respectate, activitatea didactica sa se desfășoare online. Prin urmare, și in acest moment EXISTA cadrul legal care permite școlilor să decidă trecerea la activitatea online, dacă acest lucru este decis de Consiliul de Administrație al unității de învățământ, împreună cu Direcția de Sănătate Publică.

Prevederile cuprinse în art 3 alineatul (2), coroborat cu Art 6 alineatul (9) dispun acest lucru.

În același timp, subliniem faptul că activitatea didactica se desfășoară la nivelul național, iar reglementările privesc întregul sistem. Deciziile care privesc modul de desfășurare a activității sunt luate de autorități, pe baza unor argumente tehnice și nu ca urmare a unui proces de consultare. Toate deciziile luate sunt in interesul elevilor și pentru asigurarea dreptului la educație și in același timp a dreptului la sănătate. Înțelegem îngrijorările manifestate in spațiul public de Consiliul Național al Elevilor și ii asiguram de faptul ca toate deciziile autorităților se iau in interesul școlii și al elevului, in echilibru între dreptul la sănătate și dreptul la educație, motiv pentru care Ordinul comun este asumat de către Ministrul sănătății (pentru dreptul la sănătate) și Ministrul educației (pentru dreptul la educație), in baza Hotărârii CNSU”, se arată în comunicatul ministerului de resort.

Teste pentru elevi

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat Hotărârea nr. 83 privind includerea testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă în categoria stocurilor de urgență medicală de strictă necesitate, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ și asigurarea fondurilor necesare achiziționării acestora din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Știrea inițială:

Testele rapide achiziționate de Minister ar urma să fie făcute din probă de salivă precizează sursele DCNews. Testele pentru depistarea virusului SARS-COV-2 vor fi folosite pentru monitorizarea permanentă a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ.