Sirop de mentă, un deliciu culinar care te va cuceri: răcoros și senzațional de bun

Menta poate fi folosită nu doar pentru a face un ceai parfumat și sănătos. O putem folosi în prăjituri, dar și într-un sos pentru preparate din carne.

Congelați menta pentru a o folosi, ulterior, în băuturi și produse de patiserie. Când o folosiți, de exemplu, la prăjiturile cu mentă, lăsați-o să se dezghețe la temperatura camerei.

Menta tocată poate fi congelată în recipientele pentru cuburile de gheață, în care veți adăuga și puțină apă. Această mentă este potrivită pentru mojito și alte băuturi.

Fierbeți sirop de mentă. Pentru 300 de grame de mentă spălată și uscată ai nevoie de două lămâi și aproximativ două kilograme de zahăr.

Tăiați menta și puneți-o într-o oală cu fundul gros. Adăugați 700 de mililitri de apă și puneți oala pe foc. După ce apa a început să fiarbă, reduceți focul și mai fierbeți 15 minute. Acum apa cu mentă bulionul trebuie lăsat la rece 12 ore.

Filtrați apa cu mentă și puneți-o înapoi în oală, adăugați zahăr și puneți-o iar pe aragaz. Adăugați lămâile tocate și mai fierbeți cel puțin 45 de minute. Cu cât gătiți mai mult viitoarea dulceață, cu atât va deveni mai groasă. Păstrați siropul de mentă în borcane.

Pregătiți un sos din mentă pentru friptură. Pentru acest lucru, tocați, într-un blender, frunze de mentă și pătrunjel. Adăugați sare, piper, ulei de măsline și sosul este gata!

Menta are zeci de beneficii

Menta este o plantă ierboasă care creşte în culturi. În popor i se mai spune şi izmă de grădină. În scopuri medicinale, de la mentă se folosesc frunzele şi partea aeriană în totalitate. Atunci când este zdrobită planta degajă un miros aromatic, caracteristic, având un gust înţepător, răcoritor, scrie csid.ro

Proaspete sau uscate, frunzele se folosesc la infuzii. Uleiul esenţial se aplică extern. Frunzele de mentă conţin o cantitate mare de uleiuri volatile, substanţe polifenolice, taninuri, flavonoizi şi principii amare. Uleiul volatil din mentă este compus din mentol, mentonă, mentofuran, carvacrol, timol. Datorită conţinutului său în uleiuri volatile este mult folosit nu doar ca medicament, ci şi ca aromatizant în industria cosmetică şi alimentară.

Mentolul produce o uşoară anestezie a mucoasei gastrice, motiv pentru care preparatele din mentă au acţiune antiemetică. Menta stimulează secreţia şi eliminarea bilei datorită prezenţei compuşilor flavonoizi. Menta mai are proprietăţi antifermentative, dezinfectante – datorate în principal taninurilor – precum şi proprietăţi spasmolitice. Mentolul aplicat local are efect antiseptic, analgezic şi decongestionant al căilor respiratorii. Există unele studii care arată că mentolul din mentă are proprietăţi anticancerigene.

Numeroasele soiuri de mentă au fiecare propria lor aromă și propriul aspect, menta verde fiind cea mai cunoscută. Aroma sa de mentol și gustul aromat și proaspăt se regăsește în multe produse alimentare diferite, inclusiv în gumă de mestecat și ciocolată. Senzația răcoritoare a mentei depinde de conținutul de mentol.

Conținutul de mentol diferă substanțial în rândul diferitelor soiuri și poate fi combinat și cu alte arome, în funcție de plantă. De exemplu, menta creață seamănă la gust cu chimenul, iar menta ananas are gust similar cu fructul galben, iar menta portocalie are o aromă delicioasă de bergamotă.

