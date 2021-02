Simona Halep s-a vaccinat: Este spre binele tuturor

După ce s-a vaccinat de coronavirus, Simona Halep a făcut declarații de presă:

„Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că este spre binele tuturor și de aceea am și hotărât să îl fac, pentru că este bun pentru sănătatea noastră și sper să îl facă cât mai mulți oameni.

Am primit flori, mă bucur tare mult că am venit aici și le mulțumesc. Trebuie să fac și rapelul. Mă liniștește acest lucru, faptul că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar voi avea grijă și voi încerca să mă protejez cât se poate de mult“, a precizat Simona Halep

Tenismena a fost întrebată dacă îi este frică de reacții adverse

„Sunt bine acum, nu sunt reacții adverse și sper să nu am niciodată.

Am în plan să joc Dubai, voi vedea săptămâna viitoare ce hotărăsc. 100% vreau să merg la Olimpiadă și vreau să fac și o treabă bună. Îmi doresc dare mult o medalie și să ne bucurăm de momentul de acolo. Mai puțin contează locul din clasament pe care sunt. Probabil prin mai-iunie vom începe să ne antrenăm pentru Olimpiadă.

Încă odată, dacă este singura modalitate de a scăpa de pandemiei, consider că e un lucru potrivit să facem vaccinul, dar, repet, fiecare decide pentru el însă, sfatul meu este să-l facem“, a conchis Simona Halep.