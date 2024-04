Silvestru Șoșoacă, aflat în divorț de soția senatoare, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 18.000 de lei pentru ultraj

Silvestru Șoșoacă, aflat în plin scandal cu senatoarea Diana Șoșoacă, de care vrea să divorțeze, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 18.000 de lei într-un dosar de ultraj, după ce, joi, Curtea de Apel București i-a respins apelurile ca ”nefondate”.

Amintim că în decembrie 2021, Silvestru Șoșoacă a lovit un polițist venit în biroul senatoarei, unde aceasta acorda un interviu unui echipe de televiziune din Italia.

Curtea de Apel București a respins apelul procurorilor și al lui Silvestru Șoșoacă, fiind menținută pedeapsa aplicată de Judecătoria Sectorului 1 în aprilie 2023.



Prima instanță a constatat că polițistul nu s-a constituit parte vătămată în dosar.

”În temeiul art.396 alin.1 și 2 din C. proc. pen. rap. la 257 alin. 1 si 4 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b din C. pen. și art. 76 alin. 1 C. pen. condamnă pe inculpatul Șoșoacă Dumitru Silvestru, -(...)- la pedeapsa de 180 de zile-amendă închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj (faptă din 10.12.2021).

În temeiul art. 61 alin. 2 C. pen. Stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la valoarea de 100 lei, inculpatul urmând să plătească statului suma totală de 18.000 lei.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 63 C. pen., privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării cu rea-credință a pedepsei amenzii, în tot sau în parte. Ia act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

Conform art. 272 alin. 1 și art. 274, alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 1.

Ce s-a întâmplat în decembrie 2021

În decembrie 2021, senatoarea Diana Șoșoacă a sunat la 112, în timpul unui interviu pe care îl acorda unei echipe italiene de televiziune, în urma unui conflict apărut pe fondul întrebărilor care i-au fost adresate.



O echipă de agenți de la Secția 4 s-a deplasat la fața locului, însă soțul senatoarei l-a agresat pe unul dintre polițiști.



”La data de 10.12.2021, în jurul orei 16,00, prin intermediul unui apel la 112, s-a solicitat intervenția organelor de poliție la un imobil din Sectorul 1. În momentul în care organele de poliție au ajuns la imobil, inculpatul a agresat unul dintre agenții de poliție, respectiv l-a împins, izbindu-l de perete, i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliție, cauzându-i suferințe fizice”, susțineau procurorii în actul de acuzare, notează Agerpres.

