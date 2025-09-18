Șefi noi la Vamă numiți de Ilie Bolojan. Cine sunt Alexandru Bogdan Bălan și Savin Mihai

A fost ales noul șef al Vămii, dar și secundul său. Schimbarea vine la două zile după anunțul premierului Ilie Bolojan care anunța că va fi o nouă conducere și la Vamă.

”Începând cu data de 17 septembrie, domnul Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, iar domnul Savin Mihai a fost numit în funcția de vicepreședinte.

Noul președinte vine cu o experiență solidă în aplicarea legislației vamale și în lupta împotriva evaziunii fiscale, dobândită în cadrul funcțiilor de inspector vamal superior și inspector antifraudă. Prin expertiza sa, Alexandru Bogdan Bălan își propune să consolideze rolul Autorității Vamale Române în protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene, în combaterea evaziunii fiscale și în facilitarea comerțului legitim.

De asemenea, noul vicepreședinte, Mihai Savin are o experiență îndelungată în procese de transformare instituțională și optimizare operațională, ceea ce va contribui la consolidarea capacității instituției de a răspunde provocărilor actuale în domeniul vamal și de a intensifica eforturile pentru reducerea evaziunii fiscale.

Noua conducere vizează implementarea unui nou mod de lucru, bazat pe eficiență, transparență și responsabilitate. Într-un context marcat de provocări majore în domeniul combaterii contrabandei, stopării evaziunii fiscale și eliminării fluxurilor de bani nefiscalizați, această schimbare reprezintă un pas necesar pentru creșterea performanței și pentru întărirea capacității instituției de a răspunde rapid și eficient.

Numirea noii echipe de conducere are loc în contextul procesului de modernizare a administrației vamale și al implementării reformelor la nivel european, în care România are un rol activ.

Despre Autoritatea Vamală Română

Autoritatea Vamală Română este instituția responsabilă cu aplicarea legislației vamale, protejarea frontierelor economice, combaterea evaziunii fiscale și a traficului ilicit de mărfuri și sprijinirea mediului de afaceri prin facilitarea comerțului legal” arată comunicatul de presă.

Alexandru Bogdan Bălan, noul șef al Vămilor, are 40 de ani. Numele său a fost vehiculat în urmă cu o zi pentru conducerea Vămii. El a fost promovat în funcția de inspector vamal superior la Vama Bistrița-Năsăud, unde activa din 2024. Anterior, a fost inspector vamal superior la Biroul vamal Poșta București și la Autoritatea Vamală Română și inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF. A intrat în piața muncii, în privat, ca inspector resurse umane și consilier juridic, după ce a terminat Facultatea de Drept a Unviersității Dimitrie Cantemir din București. El are o diplomă de master în Dreptul Afacerilor la Academia de Poliție din București, din 2010.

Vicepreședintele Vămilor, Mihai Savin, a fost director adjunct al Apa Nova. Gabriela Firea, atunci primar general, l-a numit director al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB). Este inginer, după ce a terminat Tehnologia Construcţiilor de Maşini. Are master în domeniu și altul în economie.

”Va fi o nouă conducere, de mâine, şi la Vamă, în aşa fel încât să fie combătută evaziunea fiscală într-o manieră în aşa fel încât fiecare om care câştigă în România să plătească o contribuţie la bugetul de stat, pentru că altfel nu putem avea banii să mergem către investiţii” anunța premierul Ilie Bolojan.

