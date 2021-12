Se schimbă ora de difuzare a emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Așadar, începând din 1 ianuarie, galele „Bravo ai stil! Celebrities” vor fi difuzate în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, iar în prima zi a noului an, cea mai atractivă competiție a stilului le aduce telespectatorilor, de la ora 20:00, o atmosferă de sărbătoare, multă strălucire și un show pe măsura unei zile cu adevărat speciale.

Ruxi, Raluca Dumitru, Adina Halas, Viviana Sposub, Mellina, Amna și Bella Santiago sunt celebritățile care au reușit performanța de a rămâne în preferințele juraților și telespectatorilor, aflându-se într-o continuă regăsire stilistică care le va transforma din celebrități în adevărate repere de stil pentru public.

Concurentele au de pregătit pentru prima zi din an ținute în concordanță cu tema „Cabaret”. Mai mult, în cadrul show-ului, telespectatorii vor avea parte de o serie de surprize. Concurentele vin să ne colinde, chiar în prima zi a anului, cu „Plugușorul” reinterpretat, cu stil. Mai mult, momentele de cabaret puse în scenă de acestea vor face deliciul publicului, unele dintre acestea vor fi aplaudate la scenă deschisă pentru performanța lor artistică, iar altele vor fi aspru criticate.

O altă surpriză pentru telespectatori, la început de an, este sceneta plină de umor a căror protagoniști sunt nimeni alții decât Ilinca Vandici, Raluca Bădulescu și Victor Slav.

„Relația cu familia mea este și va fi foarte bună. Că am avut eu anumite așteptări și că poate nu am înțeles anumite lucruri pentru că nu eram suficient de atentă la ceilalți oameni din jurul meu și eram mai atentă la mine… asta este partea a doua. Am avut o copilărie minunată, doi părinți minunați care au făcut tot ce au știut și au putut mai bine pentru a ne crea un mediu și o dezvoltate propice mie și surorii mele. Da, m-au susținut financiar în venirea mea în București, în tot ce a însemnat cariera mea. Au fost acolo lângă mine când am avut nevoie așa cum au știut și au putut ei. Năzbâtii am făcut o grămadă, ca orice copil, am avut o fractură de cot la 14 ani ce a necesitat spitalizare o lună de zile cu două intervenții chirugicale", a spus Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

„Am o soră mai mare cu 3 ani decât mine. Nu vorbesc despre ea pentru că nu sunt întrebată, dar am făcut vloguri împreună. Îmi este un om foarte drag și apropiat mie. Este profesoară de limba română, la București, are și ea familia ei, un băiețel de 10 luni. Avem o relație foarte, foarte frumoasă, foarte apropiată”, a mai spus vedeta.

