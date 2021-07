Sarah Jessica Parker, departe de imaginea care a consacrat-o, cu păr grizonat și fără machiaj- FOTO

Sarah Jessica Parker, actriţa care a devenit celebră datorită rolului din Sex and the City, arată complet diferit la 56 de ani.

Aceasta a fost surprinsă de papparazzi la un restaurant din New York, plină de riduri şi cu păr cărunt.

"De la blondul iconic la cărunt, Carrie Bradshaw se întoarce pe marile ecrane fără a-şi ascunde vârsta înaintată. Într-o pauză de la filmările pentru continuarea seriei Sex and the City, Sarah Jessica Parker a fost fotografiată luând cina la restaurantul de lux Anton, din centrul New Yorkului, alături de prietenul ei, Andy Cohen. Actriţa, în vârstă de 56 de ani, arată complet natural: fără machiaj, părul cenuşiu împletit", transmite D.Repubblica.it pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de D.Repubblica.it (@drepubblicait)

Sarah Jessica Parker, fără scene nud în noul sezon al serialului

Actriţa Sarah Jeesica Parker nu va filma scene nud nici în noul sezon al serialului "Sex and the City", ea având o clauză în acest sens încă de la primul sezon.

”Unii oameni au o listă legendară de pretenţii imperiale. Vor, de pildă, neapărat lumânări albe în cameră. Eu nu am asemenea idei nebuneşti. Singura mea pretenţie a fost să nu apar goală. Sunt modestă”, a declarat actriţa pentru The Hollywood Reporter acum ceva vreme.

De asemenea, aceasta nu acceptă nici dublurile: ”Nu există suma pentru care să accept ca altcineva să apară dezbrăcat în locul meu ca şi cum aş fi eu. Fără dubluri, e parte din contractul meu”.

Sex and the City a apărut în 1998 şi, de-a lungul celor şase sezoane, Sarah Jessica Parker nu a fimat scene de sex sau nuditate, în ciuda presiunilor.

Anunţul revenirii serialului, făcut anul trecut

O nouă versiune a producţiei de televiziune 'Sex and the City' va fi realizată sub forma unui serial în format limitat pentru platforma de online HBO Max, informează DPA. Informaţia a fost publicată în premieră miercuri de site-ul Deadline.

Aceasta nu va fi însă prima producţie care îi va readuce pe telespectatori în universul serialului 'Sex and the City' după difuzarea în 2004 a episodului său final, care a prezentat personajul principal - scriitoarea şi jurnalista Carrie Bradshaw, interpretată de Sarah Jessica Parker - plimbându-se alături de logodnicul ei, Mr. Big, interpretat de Chris Noth, pe fundalul unui apus de soare la Paris.

După cele şase sezoane ale acestui serial, care au prezentat escapade amoroase, pantofi spectaculoşi creaţi de Manolo Blahnik şi nenumărate peisaje emblematice din New York, cele patru personaje centrale, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) şi Samantha Jones (Kim Cattrall) s-au reunit încă o dată, însă pe marele ecran, într-un film intitulat 'Sex and the City', lansat în 2008, transmite Agerpres.

Acel film, considerat excesiv de lung - a avut o durată de aproape două ore şi jumătate - dar totodată un binevenit epilog al aventurilor celor patru protagoniste, a fost urmat de o continuare, lungmetrajul 'Sex and the City 2', lansat pe marile ecrane în 2010.