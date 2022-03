Salina Turda ar putea adăposti peste 800 000 de oameni în cazul unui atac nuclear. Vezi în ce alte locuri din România am putea fi ÎN SIGURANŢĂ

Amenințarea unui război nuclear, deși puţin probabilă, ridică mari semne de întrebare, mai ales când vine vorba de resurse şi mijloace de protecţie sub forma spațiilor în care populația s-ar putea adăposti. Deși pare neverosimil, România are, cel puțin două locații naturale, care ar putea deveni zone sigure de protecție în cazul unui eventual atac nuclear. Una dintre ele a fost folosită și în al doilea Război Mondial.

Dacă facem un exerciţiu de imaginaţie şi ne gândim la cel mai îngrozitor scenariu, acela de a fi lansat un atac nuclear pe teritoriul României, în acest moment, ţara noastră are posibilităţi destul de reduse să-şi protejeze populaţia. Dacă ne referim la zonele de protecție construite, buncărele de adăpost, statul român are extrem de puține opțiuni, multe dintre ele fiind într-o stare deplorabilă şi nefuncţionale. Însă, dacă ne referim la zone naturale și sigure de protecție în cazul unui eventual atac nuclear, am avea cam... două variante.

Prima ar fi Salina Turda, aflată la aproape 200 de metri adâncime, în apropiere de orașul Cluj-Napoca. Salina, conform specialiștilor ar putea adăposti peste 800.000 de oameni, aproape de trei ori populația municipiului Cluj-Napoca, conform celor de la Știri din Lume.ro. Iar cea de-a doua locație naturală, potențială zonă sigură, ar fi Peștera Movile situată foarte aproape de orașul Mangalia. Peștera are o adâncime de aproximativ 30 de metri și se întinde pe o suprafață de aproape 300 de metri. Ar mai putea fi și alte astfel de locații gândite ca zone de protecție în cazul unui eventual atac nuclear, dar fără garanțe. În afară de aceste două locaţii, populația ar putea, cum spuneam, să se refugieze în buncăre sau în subsolul blocurilor de locuințe, dar condițiile, de multe ori insalubre, ar face extrem de grea viața în astfel de locuri.

Amenințarea nucleară a Rusei, reală sau nu?

Ca urmare a escaladării conflictului din Ucraina, pe 27 februarie, Vladimir Putin a ordonat generalilor săi să pună forțele de descurajare nucleară ale țării în „modul de alertă ridicată, în așteptare de luptă”. Este vorba de o măsură fără precedent care a stârnit un val de proteste în Occident, printre aliații din NATO, și îndemnuri la calm și reținere din partea Chinei. A existat o oarecare confuzie cu privire la semnificația specifică a acestei comenzi, unii interpretând manevra lui Putin ca pe un ordin de pregătire a forțelor nucleare ale Rusiei pentru un atac. Cu toate acestea, experții spun că este puțin mai complicat decât atât. Deși mai toți specialiştii pe această zonă spun că nu se pune problema lansării unui astfel de atac, trebuie totuşi să nu uităm că Rusia deține cel mai mare arsenal nuclear în raport cu Statele Unite ale Americii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News