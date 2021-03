Romprest, pe un butoi de pulbere. Ce spune reprezentantul companiei

În cadrul unei conferințe de presă organizată, marți seara, la sediul companiei, avocatul Toader Iancu a tras un semnal de alarmă față de acțiunile companiei Detaco LTD, unul dintre acționarii Romprest. Avocatul spune că aceasta slujește interesele patronului unui post TV, cu referire directă la evenimentul de duminică seara. Potrivit avocatului Iancu, acțiunea prin care reprezentanții Detaco au forțat intrarea în sediul Romprest, pentru a se instala în urma unei hotărâri judecătorești, a fost nelegală.

”Profitând de decesul unuia dintre acționari, (respectiv Marian Măgureanu, n.r.), unii membri al Detaco s-au prezentat noaptea, în mod abuziv și însoțiți de mașini de pază, iar interlopii la care aceștia au făcut referire nu erau ai societății noastre, au încercat pătrunderea în interiorul companiei. Actele pe care aceștia le-a prezentat prezintă un înscris fals, față de aceasta declanșându-se o procedură de urmărire penală de fals și uz de fals pe care șeful postului TV le-a săvârșit împreună cu acoliții săi.

În urma unei ședințe statutare a societății, fiind nemulțumit de votul acționarilor care s-au opus încercărilor acestuia de a prelua societatea, care a prejudiciat permanent compania Romprest, au ajuns la un punct culminant, în sensul în care utilizând fraudulos o instituție cum este Registrul Comerțului, formulează permanent astfel de cereri, fără a ține cont că acea hotărâre în baza căreia o persoană interpusă patronului TV, care și clamează calitatea de președinte al CA, a fost suspendat de Tribunalul București și menținută de Curtea de Apel București ca fiind definitivă", a precizat avocatul Iancu Toader.

Iancu Toader: Rectificare la Registrul Comerțului în afara orelor de program

Potrivit avocatului Romprest, "toate instanțele au respins cererile pe care au fost formulate la Registrul Comerțului pentru ca apropiatul patronului postului TV să fie înscris ca președinte la CA. Profitând de o neatenție și inducând în eroare o instanță de judecată, căreia i-au ascuns faptul că aceasta e suspendată, s-a făcut acea înscriere. Problema gravă care s-a întâmplat este că ulterior râmânerii definitive a acestei hotărâri am înscris-o la Registrul Comerțului. În data de 29 a apărut precizarea de mandat suspendat pentru ca la 18:58, în afara programului, să se opereze din oficiu o rectificare a acestei hotărâri la RC într-un mod nelegal. Am sesizat DNA, am formulat completări la plângerile penale care se află pe rolul organelor de urmărire penală”.

”În acest caz tragem un semnal de alarmă către autorități că orice exihbare a unui act din partea acestei persoane să fie luată sub rezerva acestui fals și sub rezerva faptului că instanța a suspendat acest act și în disprețul acestor hotărâri judecătorești se continuă aceste acțiuni asupre Companiei Romprest".

Despre sigiliile puse la ușa de la intrare și pe autoturisme, avocatul a declarat că acțiunea este ilegală, reprezentantul Detaco neavând calitatea de a opera acea acțiune”, a mai adăugat Iancu Toader.

De asemenea, avocatul Romprest a mai declarat că Detaco a clonat site-ul oficial al Romprest, să blocheze accesul la comunicările electronice, pentru a se folosi de adresele de corespondență a propriilor angajați.