Rezistență miraculoasă la blocul cu explozia din Sectorul 5. Care e explicația și ce se va întâmpla cu imobilul

Inginerul Sorin Codruț Floruț, director tehnic AICPS, a explicat pentru DCNews că structura blocului de pe Calea Rahovei a rezistat exploziei mai bine decât era de așteptat, dar există riscul unui colaps local la nivelurile superioare.

"Prin explozia survenită în blocul de locuințe de pe Calea Rahovei. Cel mai important de menționat este că, până la realizarea unei expertize tehnice, sigur, în regim de urgență, nu se pot emite puncte de vedere extrem de detaliate și fără echivoc. Totuși, mă voi referi la mesajul transmis astăzi de Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri și la contextul și consecințele acestui eveniment.

În primul rând, e important de reținut că blocul are o structură din panouri mari prefabricate. Acestea se îmbină la fața locului printr-un sistem menit să le facă să lucreze împreună ca un întreg. Partea bună este că acele legături au funcționat eficient în contextul deflagrației destul de puternice.

Rezistența peste așteptări și rolul redundanței

Comportarea putea fi și mai bună, dar și mai slabă, în funcție de sistemele structurale. La o primă vedere, structura s-a comportat chiar mai bine decât era de așteptat. Este de menționat și faptul că redundanța, introdusă în mod intenționat în proiectare, a salvat și de această dată anumite elemente.

O primă consecință a exploziei a fost distrugerea completă a unor elemente structurale, pereții din cele două niveluri cel mai afectate au dispărut sau au fost îndepărtați parțial. Ei nu își mai îndeplinesc rolul de legătură. Astfel, ultimele două niveluri au acum o schemă statică modificată, stând practic într-o consolă fixată în partea stângă.

Riscul de colaps local și progresiv

Această schimbare a schemei statice face ca eforturile structurale să se distribuie diferit. Unele elemente sunt suprasolicitate și există riscul de colaps local. Deși un colaps global al întregii structuri nu pare plauzibil, un colaps local prin desprinderea elementelor fără legături eficiente este posibil. Dacă cele două niveluri aflate acum într-o situație precară își pierd stabilitatea, există chiar riscul unui colaps progresiv, limitat cel mai probabil la zona de colț.

Este important de subliniat că aceste informații erau esențiale imediat după incident, în special pentru locatari, pentru vecini și pentru echipele de intervenție. Atrag atenția că personalul de intervenție ar fi trebuit să manifeste o precauție sporită, deoarece anumite elemente se puteau desprinde în orice moment. Am văzut imagini cu salvatori aflați direct pe planșeele aflate într-o stare precară de echilibru. Sigur, ei erau acolo pentru a salva vieți și și-au pus propria viață în pericol. Cu atât mai mult este un gest lăudabil, dar lucrurile, probabil că ar fi necesitat o precauție puțin sporită.", a explicat dr. ing. Sorin Codruț FLORUȚ, Director Tehnic AICPS.

Decizia de demolare, explicată de un specialist

"Cu toate că s-ar putea identifica soluții structurale multiple pentru refacere/reabilitare totală sau parțială în diverse configurații, abordarea cea mai fezabilă din punct de vedere complex (structural, economic, social, urbanistic etc) pare a fi demolarea și reconstruirea întregului corp de clădire", a mai spus dr. ing. Sorin Codruț FLORUȚ.