Radu Tudor: Fotografii document cu Horia Alexandrescu. În 1999, cu Majestățile Lor Regele Mihai și Regina Ana

„La dispariția lui Horia Alexandrescu, mulți colegi de breaslă au evocat amintiri frumoase cu el. Am făcut-o și eu luni în emisiune. Dar știam că mai am ceva. Și am găsit. Fotografii document cu Horia, la un eveniment cu totul special. Pe un iaht, în New York, în 1999, împreună cu Majestățile Lor Regele Mihai și Regina Ana. Un moment de neuitat.

Horia Alexandrescu ne complexa pe toți cu ținutele sale vestimentare. Era, indiscutabil, cel mai bine îmbrăcat jurnalist și patron de presă în anii ' 90 și după aceea. Avea o colecție impresionantă de costume și "peste 800 de cravate", după cum îmi mărturisea chiar el.

În deplasările în care mergeam cu delegația de presă alături de un demnitar sau altul, prima grijă a lui Horia Alexandrescu era să "mergem la shopping". Costume, cămăși, cravate, curele, șosete. Avea această frumoasă dambla, cum o numeam noi când râdeam împreună”, a scris Radu Tudor, joi, pe contul său de Facebook.

„Amintiri multe și frumoase. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Radu Tudor.

Iată și imaginile la care a făcut referire Radu Tudor:

Horia Alexandrescu a absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport şi Facultatea de Ziaristică, din cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu". A debutat în presă în anul 1971 la ziarul Sportul. Din anul 1977, a scris la Scânteia Tineretului, iar din 1989 a activat la secţia sport a Tineretului Liber. Începând cu 1989 a fost secretar general de redacţie la Tineretul Liber, iar apoi redactor-şef adjunct la aceeaşi publicaţie. În anul 1990, a înfiinţat „Sport Star", un ziar de sport care nu s-a bucurat de succes.

În toamna anului 1990, alături de Adrian Sârbu şi de alţi cinci jurnalişti a fondat cotidianul Curierul Naţional, fiind totodată şi directorul general al publicaţiei. În 1992 vinde toate acţiunile pe care le avea la Curierul Naţional, iar în 1993 părăseşte ziarul înfiinţat în 1990 şi pune bazele unui nou cotidian, Cronica Română. Părăseşte acest ziar în anul 2001 şi înfiinţează cotidianul Independent.

În 2004, a realizat şi moderat o emisiune la Televiziunea Română, „Cafeneaua politică", emisiune premiată cu Premiul pentru jurnalism „Pamfil Şeicaru".

Lucrări publicate de Horia Alexandrescu:

Aur olimpic românesc (1980)

Olimpiada californiană (1982)

Steaua, campioana Europei (1986)

Athos: călător la Sfântul Munte (2007)