PROTEST al minerilor. Corina Crețu: SOS Valea Jiului! Șase județe din România pot beneficia de aprox 4,4 MILIARDE de euro

"SOS Valea Jiului! În ultimii ani, am sprijinit, în cadrul Inițiativei pentru Regiunile Carbonifere în Tranziție, elaborarea unei strategii economice de dezvoltare a acestei regiuni. Am militat pentru crearea Fondului pentru o tranziție justă ( Just Transition Fund), din care șase județe din România pot beneficia de aprox 4,4 miliarde euro, mai ales județele Hundeoara și Gorj.

Aceste fonduri europene pot fi accesate pentru diversificarea și reconversia economică, adică tot ce înseamnă susținerea investițiilor productive în întreprinderile mici și mijlocii, crearea de noi întreprinderi, cercetare și inovarea, reabilitarea mediului, energie curată, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a programelor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și transformarea instalațiilor existente cu emisii mari de dioxid de carbon atunci când aceste investiții conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor și protejează locurile de muncă. Este o oportunitate pe care am semnalat-o de ani de zile. Rog autoritățile române să acorde o atenție specială Văii Jiului, așa cum s-au raportat toate țările față de regiunile lor miniere. Multă sănătate tuturor!", a scris Corina Crețu pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Protest în Valea Jiului. Peste 100 de mineri de la exploatarea Livezeni au refuzat să iasă din subteran