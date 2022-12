Prințul Harry, dezvăluiri neașteptate despre relația cu fratele său, William. "A fost terifiant să-l sud țipând și urlând la mine şi bunica mea..."

Prințul Harry și-a amintit de o presupusă ceartă între el și Prințul William, pe care o descrie drept "terifiantă" în episodul cinci din serialul Harry & Meghan de la Netflix, scrie Cosmopolitan UK.



În episod, Ducele de Sussex vorbește despre decizia lui și a lui Meghan Markle de a se retrage din calitatea de membri ai Familiei Regale și de a se muta în SUA. El spune că planul lor nu a fost bine primit de alți membri ai Familiei Regale și că a participat la o întâlnire de criză la Sandringham, pentru a discuta acest subiect.



"Am intrat cu aceeași propunere pe care am făcut-o deja public, dar odată ce am ajuns acolo, mi s-au oferit cinci opțiuni – una fiind tot în, fără schimbare, cinci fiind tot afară. Am ales opțiunea trei la întâlnire – jumătate înăuntru, jumătate afară. Să avem propriile noastre locuri de muncă, dar și să lucrăm în sprijinul Reginei", a povestit Prințul Harry în fața camerelor de filmat.

Harry susține că Prințul William nu a reacționat bine la sugestia ca Ducii de Sussex să rămână membrii regali cu jumătate de normă.

Harry: A fost terifiant să îl văd pe fratele meu țipând

"A devenit foarte clar, foarte repede, că obiectivul nu era în discuție sau dezbatere", a spus Harry. "A fost terifiant să-l aud pe fratele meu țipând și urlând la mine, iar tatăl meu spunea lucruri care pur și simplu nu erau adevărate. Și bunica mea, știi, stătea liniștită acolo și asculta totul", a mai spus acesta.

El a continuat: "Dar trebuie să înțelegi că, din perspectiva familiei, în special din perspectiva ei, există anumite moduri de a face lucrurile, iar misiunea, scopul, responsabilitatea ei finală, într-un fel fel, este instituția".

În ceea ce privește modul în care s-a încheiat întâlnirea, ducele a susținut că Regina Elisabeta a acționat la sfatul care i-a fost dat de personal.

"Oamenii din jurul ei îi spun: "Apropo, acea propunere sau acești doi care fac X,Y,Z vor fi priviți ca un atac la adresa instituției", a spus el.

Cum s-a încheiat întâlnirea





"Întâlnirea s-a încheiat fără niciun plan de acțiune consolidat. Cred că din perspectiva lor, ei au trebuit să creadă că era mai mult despre noi și poate despre problemele pe care le aveam noi, spre deosebire de partenerul lor mass-media și acea relație care a cauzat atât de multă durere pentru noi. Au văzut ceea ce au vrut să vadă", continuă Harry.

Totodată, Harry a spus că a fost decizia lui să se retragă din calitatea de membru regal activ, nu a soției sale. Ducele a spus că o scrisoare pe care i-a scris-o tatălui său despre mutarea lor în Canada a fost divulgată presei. El a susținut că momentul întâlnirii cu membrii familiei regale la Sandringham despre viitorul cuplului a fost aranjat în mod deliberat, astfel încât Meghan să nu poată participa.

Harry spune că soția sa i-a furat popularitatea fratelui său

Și în episodul patru Harry a aruncat arunce multă umbră asupra fratelui său mai mare, scrie The Sun. Ducele a spus că a simțit că Meghan "fură lumina reflectoarelor" lui William. El a mai sugerat că soția lui făcea o treabă mai bună decât fratele său, care într-o zi va fi rege.



Harry a spus: „Problema este atunci când cineva care se căsătorește, care ar trebui să fie un act secundar, fură apoi lumina reflectoarelor sau își face treaba mai bine decât persoana care s-a născut pentru a face asta. Asta deranjează oamenii. Schimbă echilibrul".



Palatul Buckingham a spus că nu va face niciun comentariu cu privire la noile episoade Netflix de astăzi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News