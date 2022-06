Principesa Margareta și Principele Radu Duda, întâlnire cu Prinţul de Wales la Londra

Astfel, urmașa Familiei Regale a României, fiica Regelui Mihai I, Principesa Margareta, Custodele Coroanei, și soțul acesteia Principele Radu Duda au fost prezenți joi, 2 iunie, la Londra, unde au jubilat alături de personalități de viță nobilă, în cinstea suveranei din Marea Britanie.

„În după-amiaza zilei de 2 iunie, Custodele Coroanei și Principele Radu s-au întâlnit, la Clarence House, cu ASR Principele de Wales și cu ASR Ducesa de Cornwall. Întâlnirea a avut un caracter privat”, a fost postat pe contul de instagram al Familiei Regale a României.

Menționăm că Principesa Margareta se înrudește cu membrii Casei Regale din Marea Britanie, Elisabeta a II-a și Mihai I al României fiind veri. Prima întâlnire a Custodelui Coroanei cu Regina Elisabeta a II-a a fost în vara anului 1952, Margareta având atunci trei ani.

Majestatea Sa Margareta, invitată la jubileul de platină al Reginei Elisabeta a II-a

La Ceremonia Militară cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, în dimineața de 2 iunie 2022, vor asista Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Consort, a anunțat miercuri Familia Regală a României.

Numită „Trooping the Colour”, ceremonia are loc în fiecare an de Ziua Suveranului, iar anul acesta ea va onora cei 70 de ani de domnie ai Majestății Sale Britanice.



Potrivit Familiei Regale a României, la ceremonie iau parte 1200 de ofițeri și soldați, 400 de instrumentiști militari și 240 de cai.

Ceremonia se încheie cu o survolare a Palatului Buckigham executată de Forțele Aeriene Regale în onoarea Reginei Elisabeta a II-a, comandantul suprem al Forțelor Armate Britanice. „Trooping The Colour” este primul eveniment ce va avea loc în cadrul Jubileului ce se va desfășura timp de 4 zile. Mii de oameni sunt așteptați în centrul Londrei pentru parada de ziua de naștere a reginei.

