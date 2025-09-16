Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video

În locul infrastructurii de care zona are disperată nevoie, primarul Ciprian Ciucu a livrat doar câteva străduțe reabilitate și festivaluri trecătoare, în timp ce prețurile locuințelor au explodat, iar calitatea vieții s-a degradat.

Sectorul 6 se află astăzi în cea mai dificilă situație dintre toate sectoarele Capitalei. Deși în ultimii cinci ani au fost finalizate peste 14.000 de locuințe, urbanismul a fost făcut haotic, fără planificare coerentă și fără spații verzi. Cartiere precum Militari și Drumul Taberei, odinioară apreciate pentru liniște și prețuri accesibile, au devenit zone aglomerate, sufocate de trafic și poluare.

În timp ce Sectoarele 3, condus de Robert Negoiță și 4, sub conducerea lui Daniel Băluță, au atras investiții consistente și au reușit să dezvolte cartiere întregi cu locuințe accesibile, Sectorul 6 se confruntă cu prețuri în creștere accelerată și foarte puține autorizații de construcție emise. În Militari, prețul mediu al locuințelor a ajuns la aproape 1.500 de euro pe metru pătrat, iar în Drumul Taberei a fost depășit pragul de 1.700 de euro.

Problemele de urbanism sunt vizibile la tot pasul. În zona Lujerului, de exemplu, blocurile noi sunt ridicate extrem de aproape de cele vechi, la distanțe sufocante, uneori chiar cu ferestrele direct spre strada unde traficul este infernal. În lipsa unui plan urbanistic bine gândit, calitatea vieții scade, iar locuitorii se văd nevoiți să trăiască într-un mediu tot mai poluat. Studiile arată că bucureștenii pierd, în medie, doi ani din viață din cauza aerului toxic, iar în cartierele aglomerate din Sectorul 6 efectele sunt și mai grave.

În locul proiectelor majore de infrastructură, administrația locală condusă de Ciprian Ciucu s-a concentrat pe evenimente trecătoare, precum „Festivalul Florilor”. Ai pus florile, ai aruncat florile și gata… rămâne doar un buchet.

În contrast, Sectorul 4 a livrat peste 15.000 de apartamente noi, străzi modernizate și prețuri încă accesibile, în jur de 1.445 de euro pe metru pătrat. La fel, Sectorul 3 a devenit campion la livrări, cu aproape 1.000 de locuințe date în folosință doar în primele trei luni din 2025, în cartiere precum Titan și Pallady.

Astfel, Sectorul 6 rămâne cel mai slab din Capitală: Cu prețuri mari, aglomerație sufocantă, puține proiecte de infrastructură și o administrație preocupată mai degrabă de imagine decât de problemele reale ale oamenilor.

Așadar, ați da 150.000 euro - chiar și 170.000 euro - pentru un apartament cu trei camere în Sectorul 6?

@rodcnews Deși bucureștenii sperau la proiecte majore, precum trenul metropolitan, în Sectorul 6 realitatea este cu totul alta. Ați cumpăra aici un apartament? Cât ați da pe el? DCNEWS Deși bucureștenii sperau la proiecte majore, precum trenul metropolitan, în Sectorul 6 realitatea este cu totul alta. În locul infrastructurii de care zona are disperată nevoie, primarul Ciprian Ciucu a livrat doar câteva străduțe reabilitate și festivaluri trecătoare, în timp ce prețurile locuințelor au explodat, iar calitatea vieții s-a degradat. Sectorul 6 se află astăzi în cea mai dificilă situație dintre toate sectoarele Capitalei. Deși în ultimii cinci ani au fost finalizate peste 14.000 de locuințe, urbanismul a fost făcut haotic, fără planificare coerentă și fără spații verzi. Cartiere precum Militari și Drumul Taberei, odinioară apreciate pentru liniște și prețuri accesibile, au devenit zone aglomerate, sufocate de trafic și poluare. În timp ce Sectoarele 3, condus de Robert Negoiță și 4, sub conducerea lui Daniel Băluță, au atras investiții consistente și au reușit să dezvolte cartiere întregi cu locuințe accesibile, Sectorul 6 se confruntă cu prețuri în creștere accelerată și foarte puține autorizații de construcție emise. În Militari, prețul mediu al locuințelor a ajuns la aproape 1.500 de euro pe metru pătrat, iar în Drumul Taberei a fost depășit pragul de 1.700 de euro. Problemele de urbanism sunt vizibile la tot pasul. În zona Lujerului, de exemplu, blocurile noi sunt ridicate extrem de aproape de cele vechi, la distanțe sufocante, uneori chiar cu ferestrele direct spre strada unde traficul este infernal. În lipsa unui plan urbanistic bine gândit, calitatea vieții scade, iar locuitorii se văd nevoiți să trăiască într-un mediu tot mai poluat. Studiile arată că bucureștenii pierd, în medie, doi ani din viață din cauza aerului toxic, iar în cartierele aglomerate din Sectorul 6 efectele sunt și mai grave. În locul proiectelor majore de infrastructură, administrația locală condusă de Ciprian Ciucu s-a concentrat pe evenimente trecătoare, precum „Festivalul Florilor”. Ai pus florile, ai aruncat florile și gata… rămâne doar un buchet. În contrast, Sectorul 4 a livrat peste 15.000 de apartamente noi, străzi modernizate și prețuri încă accesibile, în jur de 1.445 de euro pe metru pătrat. La fel, Sectorul 3 a devenit campion la livrări, cu aproape 1.000 de locuințe date în folosință doar în primele trei luni din 2025, în cartiere precum Titan și Pallady. Astfel, Sectorul 6 rămâne cel mai slab din Capitală: Cu prețuri mari, aglomerație sufocantă, puține proiecte de infrastructură și o administrație preocupată mai degrabă de imagine decât de problemele reale ale oamenilor. Hai pe dcnews! ♬ sunet original - DC News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News