Alegeri Primăria Capitalei - 2025 (actualizare
-
)
-
Total voturi
-
Prezența la vot
Prezență la vot
0%
Cetățeni cu drept de vot
-
Bărbați
50%
Femei
50%
Prezența pe segmente de vârstă
Prezența pe sectoare
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Procedura de vot, explicată pas cu pas
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Alertă în Buzău: 20 de oameni, evacuați după ce o mașină a avariat o conductă de gaze
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Tragedie în Grecia: 18 oameni au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni la sud de Creta
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Rezultate VOT primar București, 7 decembrie 2025 - Ultimele informații DCNews
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri
de
Val Vâlcu
Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației
de
Val Vâlcu
Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!
de
Răzvan Dumitrescu
vezi arhiva de editoriale
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
