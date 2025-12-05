€ 5.0919
|
$ 4.3707
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Alegeri Primăria Capitalei - 2025 (actualizare -)

-
Total voturi
-
Prezența la vot
Prezență la vot 0%
Cetățeni cu drept de vot -
Bărbați 50%
Femei 50%

Prezența pe segmente de vârstă

Prezența pe sectoare

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Procedura de vot, explicată pas cu pas
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Alertă în Buzău: 20 de oameni, evacuați după ce o mașină a avariat o conductă de gaze
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Tragedie în Grecia: 18 oameni au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni la sud de Creta
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Rezultate VOT primar București, 7 decembrie 2025 - Ultimele informații DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close