Petrolul Ploiești - Dinamo București, duel cu tradiție în Superligă

„Lupii galbeni” întâlnesc „câinii roșii” pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, luni seară, într-un meci care contează pentru a noua etapă a Superligii.

Petrolul Ploiești primește vizita formației Dinamo București, luni seară, pe stadionul „Ilie Oană”. Partida cu începere de la ora 21:00 opune două formații rivale, contând pentru a noua etapă a Superligii României. 

Echipe de start

Petrolul Ploiești: Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry, Mateiu, Dongmo – Tolea, Chică Roșă, Grozav;

Rezerve: Bălbărău, Marian, Pirce, Guilherme Soares, Doukansky, D. Radu, Ludewig, Botoțag, Hanca, D. Paraschiv, Ferreira, Doumtsios;

Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Dinamo București: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi;

Rezerve: Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Pop;

Antrenor: Zeljko Kopic.

Rivalitate veche 

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 97 de ori, de 21 de ori s-au impus ploieștenii, de 56 de ori au câștigat „roș-albii”, iar alte 20 de partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci din perioada Petrolul s-a jucat pe 24 august 1952, Flacăra - Dinamo 0-2, golurile fiind marcate de Nicolae Nicușor Dumitru și Titus Ozon, ultimul câștigând la finele ediției respective titlul de golgheter, performanță repetată și în stagiunea următoare.

Pe 25 septembrie 2011, dinamoviștii au stricat „sărbătoarea” inaugurării noului stadion „Ilie Oană" (primul meci oficial), după ce au câștigat cu 5-1 pe arena prahovenilor (Mitea / Moți, Djakaridja Kone, Dănciulescu, Marius Niculae dublă).

Cea mai recentă dispută directă din Superligă s-a desfășurat pe 24 noiembrie 2024, Petrolul - Dinamo 0-1 (gol A. Selmani).

Liviu Ciobotariu, actualul antrenor al „lupilor galbeni” a evoluat ca jucător în tricoul dinamoviștilor timp de patru sezoane (1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005) și a antrenat gruparea din „Ștefan cel Mare" în 2011-2012 (33 de meciuri în toate competițiile, 18 victorii - 8 remize - 7 înfrângeri), contribuind, din postura de tehnician, la câștigarea Cupei României din stagiunea respectivă, potrivit LPF.

Sibienii, învinși pe teren propriu de ialomițeni

FC Hermannstadt a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, la Sibiu, într-un meci din aceeași etapă.

Ialomițenii s-au impus prin golurile marcate de camerunezul Christ Afalna (41) și de peruanul Renato Espinosa (88), aflat la prima sa reușită în Superligă, chiar în meciul de debut.

Oaspeții au deschis scorul în urma unui corner executat de Florin Purece, la care Ionuț Dinu a deviat mingea, iar Afalna, aflat cu spatele, a deviat în poartă.

Sibienii au avut o dominare sterilă, reușind rareori să creeze ocazii clare în prima oră de joc.

Gazdele au fost mai periculoase cu trecerea timpului, prima ocazie mare fiind ratată de Cristian Neguț (65), a cărui reluare din 8 metri a fost respinsă de portarul Ionuț Gurău.

Gurău s-a mai remarcat la mingile trimite de Marko Gjorgjievski (68), Jair (80), Tiberiu Căpușă (82) sau Sergiu Buș (84). O mare ocazie a ratat Căpușă (69), când a trimis pe lângă poartă din poziție ideală, după un corner executat de Neguț.

Oaspeții au marcat al doilea gol prin insistentul peruan Renato Espinosa, în urma unui duel cu Ionuț Stoica, la care fundașul a cerut fault.

Antrenorul echipei ialomițene, Andrei Prepeliță, a primit al doilea cartonaș galben în min. 87, potrivit Agerpres.

Arbitru: Ionuț Coza (Cernica); arbitri asistenți: Romică Bîrdeș (Pitești), Florian Alexandru Vișan (Galați); al patrulea oficial: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Rareș George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: George Bogdan Duță (Bacău)

Observatori: Teodora Albon (Cluj-Napoca) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF

